"Поднимать цены в 2-3 раза нечестно": жена Али Окапова обратилась к арендодателям (видео)

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Супруга Али Окапова Акерке Буркитбай обратилась к казахстанцам, сдающим квартиры в аренду. Она отметила, что нечестно резко повышать цены на жилье в несколько раз из-за происходящего в соседней стране, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Акерке записала видео на эту тему.

"Я вышла в Stories с просьбой. Вчера и сегодня, несколько дней мы становимся свидетелями, как наши друзья, близкие, очень много людей, которые снимают квартиры по всем городам Казахстана, вынуждены оставаться на улицах из-за того, что за день им подняли цену на аренду в несколько раз. Из-за изменений в соседних странах у нас резко заработная плата не выросла. И пользуясь этим случаем, поднимать цены настолько, я думаю, это, как минимум, нечестно.

Есть люди, которые снимают квартиры с детьми, многодетные семьи, есть те, кто снимают квартиры с пожилыми родителями, так что давайте поддерживать друг друга в трудную минуту и разрывать эту уже цепочку. Давайте помогать друг другу", - призвала супруга певца.

Она выразила надежду, что ее читают и смотрят люди, которые занимаются сдачей жилья в аренду.

"Если хоть один человек начнет эту цепочку добра, я думаю, в наших силах поддержать наших же людей и не оставлять их на улице. За день найти другую квартиру или за день переехать, собрать всю семью невозможно. И поднимать цены в 2-3 раза, думаю, как минимум, нечестно", - высказалась Акерке.

Напомним, ранее блогер Арман Юсупов поведал, что владельцы квартиры, которую он снимает, решили повысить арендную плату сразу на 500 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1989217-podnimat-tseny-v-2-3-raza-nechestno-zhena-ali-okapova-obratilas-k-arendodatelyam-video/