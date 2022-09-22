Акции протеста против мобилизации прошли в России

Протестующие в Москве. Фото: Contributor/Getty Images

Во многих городах России в среду, 21 сентября, прошли акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации. Более 1400 человек в 38 городах были задержаны, передает DW.

После обращения российского президента движение "Весна" опубликовало объявление о проведении акции протеста. В сообщении говорилось, что желающие могут выходить на главные площади своих городов в 19:00 по московскому времени (22:00 по Астане).

По данным ОВД-Инфо по состоянию на 22.09.22 04:09 по времени Москвы (7:09 по Астане), на акциях против мобилизации задержано уже более 1453 человек в 38 городах. Из них большая часть задержанных в Санкт-Петербурге – 620 протестующих, затем в Москве (534 протестующих) и Екатеринбурге (48 человек).

На сайте МВД России говорится, что ведомство "пресекло попытки проведения" несогласованных акций против частичной мобилизации.

"В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Напомним, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором в числе прочего объявил о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988994-aktsii-protesta-protiv-mobilizatsii-proshli-v-rossii/