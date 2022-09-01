Пресс-секретарь Токаева рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию

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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, какие накопления смогут получить казахстанские дети. Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета несовершеннолетних.

"Глава государства в своем послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия", – напомнил Желдибай.

Он отметил, что накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

"По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Сегодня во время своего послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять половину инвестиционных доходов Нацфонда детям.

Также президент заявил, что рост благосостояния граждан является основной целью экономической политики, и поручил увеличить размер минимальной заработной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985767-press-sekretar-tokaeva-rasskazal-kakie-nakopleniya-smogut-poluchit-kazahstanskie-deti-k-18-letiyu/