Какие иностранные авто нельзя будет легализовать в Казахстане, объяснили в МВД

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В МВД Казахстана рассказали о легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года – подобное поручение дал Токаев в своем последнем послании народу, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

В своем послании глава государства подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию иностранных авто, ввезенных до 1 сентября, не должна превышать 200-250 тысяч тенге.

"Сейчас уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения", – сообщили в МВД.

По данным ведомства, уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, госдоходов и национальной безопасности по всем транспортным средствам, ввезенным или въехавшим в Казахстан до обозначенной даты.

Как пояснили в министерстве, сведения по таким автомобилям обобщаются для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

Предварительно в МВД сообщили, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили:

находящиеся в розыске по криминальному учету;

имеющие юридические или судебные обременения;

не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации;

с правосторонним расположением органов управления;

не прошедшие полную таможенную очистку;

владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.

"В целях исключения регистрации криминального автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.

Еще раз призываем граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане", – заключили в министерстве.

Напомним, в послании Токаев также поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986547-kakie-inomarki-nelzya-budet-legalizovat-v-kazahstane-obyasnili-v-mvd/