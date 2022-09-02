Отдавать детям деньги из Нацфонда или нет: мнения аналитиков разделились

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Озвученные президентом социальные программы вызвали некоторую критику и споры в аналитической среде. О том, какие опасения вызывают выдвинутые инициативы у специалистов, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный фонд Казахстана был создан в 2000 году. Это государственный фонд, который является совокупностью финансовых активов и хранится на счете правительства в Национальном банке.

Его основная цель – сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Ранее президент РК озвучил инициативу по выделению части инвестиционного дохода фонда детям, при этом деньги будут храниться в иностранной валюте. Также была озвучена сумма денег, которая могла бы достаться каждому ребенку.

И, хотя с социальной точки зрения такая программа может помочь гражданам, но с экономической стороны могут возникнуть некоторые сложности, отмечают аналитики.

Проблема растраты Нацфонда и поиска финансирования

Telegram-канал Tengenomika опубликовал пост на тему "Насколько критичны ежегодные изъятия 50% инвестдохода Нацфонда Казахстана".

Аналитики канала указывают, что основные функции фонда: стабилизационная и сберегательная. А озвученная программа "Нацфонд – детям" является рискованной из-за снижения эффективности сберегательной функции фонда.

Иллюстративное фото: freepik.com

Также они подсчитали, сколько денег недополучит фонд.

Так, согласно их расчетам, средняя доходность за 2019-2020 годы составляла 7,45%, а 50% этого инвестдохода в среднем была на уровне 1,5-2 млрд долларов США или 0,9-1 трлн тенге по текущему курсу валюты.

"Если предположить, что среднегодовая доходность Нацфонда будет сохраняться на уровне 2-3% в год в валюте, то с июльского состояния Нацфонд из-за 50% изъятий инвестдохода (без учета всех трансфертов для аргумента) недосчитается через 5 лет по приблизительным расчетам 3,6 млрд USD от потенциального инвестдохода", – сообщают аналитики.

Также они отметили, что надо учитывать попутное снижение доли средств на одного ребенка из-за увеличения рождаемости детей.

То есть до достижения ребенком 18 лет ежегодные изъятия в 50% вероятнее всего будут уменьшаться каждый год в пересчете на одного ребенка.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Схожую позицию озвучили эксперты Telegram-канала Finance.kz.

"Нацфонд сокращается — брать из него больше, чем берут сейчас уже нельзя, плюс его еще и ополовинят на квартиры для детей.

Это значит, что расходы бюджета растут без должного роста доходов. Во-первых, это отодвигает нас от профицитного бюджета, во-вторых, это ставит огромный жирный вопрос о том, где нам брать деньги.

Ответ очевиден — новый налоговый кодекс и фискализация всего чего можно. За все заплатит бизнес", — утверждают аналитики.

Другими словами, для осуществления озвученных социальных программ может быть усилено налоговое давление на бизнес.

Мнение в поддержку программы

Положительное мнение в поддержку программы "Нацфонд – детям" озвучили в Telegram-канале " ".

Согласно мнению экспертов, позиции относительно Нацфонда разделились на два подхода:

нужно поделить деньги на всех;

фонд нельзя трогать и тратить деньги.

При этом, отмечается, что у приверженцев обоих подходов имеются свои интересы. Например, первое мнение может использоваться как инструмент для заработка социального капитала и последующей его монетизации.

Иллюстративное фото: freepik.com

А те, кто призывает копить деньги дальше, могут защищать интересы получателей средств из Нацфонда (целевые трансферты) и интересы инвестиционных компаний, управляющих фондом, считают в аналитики.

То есть за предложением "тратить нельзя" обычно следует предложение "дайте нам поуправлять частью денег из фонда".

А высказывания по типу “проели Нацфонд” также могут использоваться для привлечения внимания аудитории.

"Оба подхода уравновешивают друг друга, создают информационный шум и позволяют дальше неэффективно тратить деньги.

С предложением президента такие фокусы станут сложнее. Как сказал Куаныш Жаиков, “теперь все родители в стране заинтересованы, чтобы Нацфонд не тратили и правильно инвестировали”.

Таким образом вопрос по НФ будет закрыт на долгое время, также появились очевидные плюсы гражданства. Наши дети – получатели денег из НФ", – отмечают в источнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985759-otdavat-detyam-dengi-iz-natsfonda-ili-net-mneniya-analitikov-razdelilis/