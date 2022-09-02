Отдавать детям деньги из Нацфонда или нет: мнения аналитиков разделились

Озвученные президентом социальные программы вызвали некоторую критику и споры в аналитической среде. О том, какие опасения вызывают выдвинутые инициативы у специалистов, читайте в материале NUR.KZ.
Национальный фонд Казахстана был создан в 2000 году. Это государственный фонд, который является совокупностью финансовых активов и хранится на счете правительства в Национальном банке.
Его основная цель – сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Ранее президент РК озвучил инициативу по выделению части инвестиционного дохода фонда детям, при этом деньги будут храниться в иностранной валюте. Также была озвучена сумма денег, которая могла бы достаться каждому ребенку.
И, хотя с социальной точки зрения такая программа может помочь гражданам, но с экономической стороны могут возникнуть некоторые сложности, отмечают аналитики.
Проблема растраты Нацфонда и поиска финансирования
Telegram-канал Tengenomika опубликовал пост на тему "Насколько критичны ежегодные изъятия 50% инвестдохода Нацфонда Казахстана".
Аналитики канала указывают, что основные функции фонда: стабилизационная и сберегательная. А озвученная программа "Нацфонд – детям" является рискованной из-за снижения эффективности сберегательной функции фонда.
Также они подсчитали, сколько денег недополучит фонд.
Так, согласно их расчетам, средняя доходность за 2019-2020 годы составляла 7,45%, а 50% этого инвестдохода в среднем была на уровне 1,5-2 млрд долларов США или 0,9-1 трлн тенге по текущему курсу валюты.
"Если предположить, что среднегодовая доходность Нацфонда будет сохраняться на уровне 2-3% в год в валюте, то с июльского состояния Нацфонд из-за 50% изъятий инвестдохода (без учета всех трансфертов для аргумента) недосчитается через 5 лет по приблизительным расчетам 3,6 млрд USD от потенциального инвестдохода", – сообщают аналитики.
Также они отметили, что надо учитывать попутное снижение доли средств на одного ребенка из-за увеличения рождаемости детей.
То есть до достижения ребенком 18 лет ежегодные изъятия в 50% вероятнее всего будут уменьшаться каждый год в пересчете на одного ребенка.
Схожую позицию озвучили эксперты Telegram-канала Finance.kz.
"Нацфонд сокращается — брать из него больше, чем берут сейчас уже нельзя, плюс его еще и ополовинят на квартиры для детей.
Это значит, что расходы бюджета растут без должного роста доходов. Во-первых, это отодвигает нас от профицитного бюджета, во-вторых, это ставит огромный жирный вопрос о том, где нам брать деньги.
Ответ очевиден — новый налоговый кодекс и фискализация всего чего можно. За все заплатит бизнес", — утверждают аналитики.
Другими словами, для осуществления озвученных социальных программ может быть усилено налоговое давление на бизнес.
Мнение в поддержку программы
Положительное мнение в поддержку программы "Нацфонд – детям" озвучили в Telegram-канале "Комментарий".
Согласно мнению экспертов, позиции относительно Нацфонда разделились на два подхода:
- нужно поделить деньги на всех;
- фонд нельзя трогать и тратить деньги.
При этом, отмечается, что у приверженцев обоих подходов имеются свои интересы. Например, первое мнение может использоваться как инструмент для заработка социального капитала и последующей его монетизации.
А те, кто призывает копить деньги дальше, могут защищать интересы получателей средств из Нацфонда (целевые трансферты) и интересы инвестиционных компаний, управляющих фондом, считают в аналитики.
То есть за предложением "тратить нельзя" обычно следует предложение "дайте нам поуправлять частью денег из фонда".
А высказывания по типу “проели Нацфонд” также могут использоваться для привлечения внимания аудитории.
"Оба подхода уравновешивают друг друга, создают информационный шум и позволяют дальше неэффективно тратить деньги.
С предложением президента такие фокусы станут сложнее. Как сказал Куаныш Жаиков, “теперь все родители в стране заинтересованы, чтобы Нацфонд не тратили и правильно инвестировали”.
Таким образом вопрос по НФ будет закрыт на долгое время, также появились очевидные плюсы гражданства. Наши дети – получатели денег из НФ", – отмечают в источнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985759-otdavat-detyam-dengi-iz-natsfonda-ili-net-mneniya-analitikov-razdelilis/