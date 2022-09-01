Евросоюз столкнулся с рекордным ростом цен

Иллюстративное фото: pixabay.com

Рекордная инфляция затронула многие страны в мире. Не обошла она стороной и Еврозону. Сильнее всего по карманам жителей Евросоюза бьют цены на энергоносители и продукты питания. О том, какая сейчас экономическая ситуация в ЕС, сообщила Европейская комиссия в своем отчете.

Евросоюз, как и многие другие страны в мире, в 2022 году столкнулся с рекордной инфляцией.

Экономическая ситуация оказалась довольно пессимистичной, и, чтобы взять рост цен под контроль, Европейскому центральному банку даже пришлось ужесточать свою кредитно-денежную политику, впервые за 11 лет повысив ключевую ставку.

Впрочем, как оказалось, инфляцию это решение не остановило. По итогам августа она достигла 9,1% в годовом исчислении. В июле она была равна 8,9%. Сильнее всего цены в Еврозоне росли на энергоносители и продовольственные товары – на 38,3% и 10,6% соответственно.

Непродовольственные товары и платные услуги в странах ЕС в среднем подорожали на 5% и 3,8% соответственно.

Стоит отметить, что в Казахстане за аналогичный период цены на товары и услуги выросли значительно сильнее. По истечении августа годовая инфляция в стране достигла 16,1%.

Где в ЕС цены росли быстрее всего

Евросоюз – экономическое и политическое пространство, объединяющее десятки стран. Несмотря на это, инфляция по-разному влияет на участников Еврозоны.

Так, например, самый высокий месячный прирост оказался в Эстонии – сразу на 2,4% по итогам августа, а в годовом исчислении – вообще 25,2%. Тяжелое положение также наблюдается и в других странах Балтии – Литве и Латвии, где годовая инфляция достигла 21,1% и 20,8% соответственно. Это самые высокие показатели среди других стран Европейского союза.

Самый низкий уровень годовой инфляции наблюдается во Франции – лишь 6,5%. Следом идут Мальта (7,1%) и Финляндия (7,6%).

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стоит отметить, что одной из причин рекордной инфляции в Евросоюзе являются проблемы с поставками энергоносителей. Например, стоимость тысячи кубометров газа уже давно превысила отметку в 1 700 евро.

Подорожание энергоносителей и их дефицит неизбежно влияют и на общий рост цен. И как отмечают эксперты, ситуация вполне может усугубиться. Уже сейчас граждан Германии предупреждают о росте цен на газ в октябре.

Впрочем, электроэнергия подорожает и для граждан Казахстана, которых также предупредили и о возможном дефиците газа к 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985770-evrosoyuz-stolknulsya-s-rekordnym-rostom-tsen/