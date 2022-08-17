Цены на газ для потребителей резко вырастут в Германии с октября

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Жители Германии будут платить за газ на сотни евро больше с октября. Эта мера принята для того, чтобы помочь энергетическим компаниям покрыть расходы в условиях кризиса, передает BBC.

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До начала войны в Украине Германия импортировала более половины своего газа из России. После 24 февраля цены на газ в стране стремительно подскочили, поскольку западные страны ввели санкции и обязались постепенно отказаться от российского газа. Представители ЕС заявили, что сократят импорт газа из России на две трети в течение года.

С октября жители Германии будут платить дополнительный налог на газ, чтобы поддержать отечественные энергетические компании. Эта мера будет действовать до апреля 2024 года. Trading Hub Europe, немецкий оператор газового рынка, заявил, что установил тариф в размере 2,419 цента за киловатт-час (кВтч). Семья из четырех человек будет платить за газ ежемесячно 480 евро.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что альтернативой был бы крах немецкого энергетического рынка, а вместе с ним и значительной части европейского энергетического рынка. Экономисты предупреждают, что новый налог еще сильнее подтолкнет Германию к инфляции, которая в июле достигла 8,5%. Правительство ввело субсидии для семей с низким доходом, чтобы поддержать их в этот период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983351-tseny-na-gaz-dlya-potrebiteley-rezko-podorozhayut-v-germanii-s-oktyabrya/