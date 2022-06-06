Глава Минэнерго: К 2025 году возможен дефицит отечественного газа

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Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в мажилисе указал на возможность дефицита газа в Казахстане к 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что по запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана.

"Основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов", - заявил министр.

При этом, он отметил, что роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа, добавил Акчулаков, внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров с 13,8 до 18,6 млрд кубометров.

Прирост потребления газа составил порядка 35 процентов, или в среднем 7 процентов ежегодно.

В ближайшей перспективе, по данным главы Минэнерго, основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64 процента от общих объемов ресурсов товарного газа.

Напомним, что в апреле глава министерства энергетики высказался о возможности повышения стоимости газа в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972747-glava-minenergo-k-2025-godu-vozmozhen-defitsit-otechestvennogo-gaza/