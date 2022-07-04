Стоимость газа в Европе достигла 1700 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость газа в странах Европы впервые с 10 марта превысила показатель в 1700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным, цены на газ после открытия составляли 1630 долларов за тысячу кубометров. Затем показатель стал повышаться. И ценовой максимум составил 1715 долларов.

В начале марта газовые котировки в странах ЕС обновляли исторические максимумы из-за опасений насчет прекращения поставок газа российским "Газпромом". 7 марта расчетная цена по итогам дня составила 2560 долларов.

Затем в последующие три месяца наблюдалось устойчивое снижение котировок. И уже 6 июня показатель опустился ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

Но в середине июня вновь начал наблюдаться рост стоимости газа в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976880-stoimost-gaza-v-evrope-dostigla-1700-dollarov-za-tysyachu-kubometrov/