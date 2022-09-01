Цены на топливо в Казахстане нужно повысить, считают аналитики

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Ситуация с дефицитом топлива в стране снова повторяется, а принятые меры не смогли улучшить положение дел. Как считают аналитики Telegram-канала Tengenomika, такое состояние рынка стало хроническим, и поэтому требуется применение других, более эффективных, способов.

Вопрос с дефицитом дизельного топлива стал одним из самых обсуждаемых в Казахстане.

Чтобы решить эту проблему, ранее были предприняты различные меры, включая:

запрет на экспорт нефтепродуктов на 6 месяцев;

введение дифференцированных цен на продажу.

Но в результате ситуация не изменилась, а чиновникам были объявлены строгие выговоры. А как ранее отмечали эксперты, меры по продаже дизеля по разным ценам только усугубили дефицит.

Поэтому они предлагали ввести более строгий контроль за вывозом топлива из страны в бензобаках, а также перевести на газ пассажирский, грузовой, железнодорожный транспорт и сельхозтехнику.

Однако аналитики Tengenomika считают, что подобные меры могут оказаться недостаточными.

Почему текущие меры неэффективны

Как отмечают в Tengenomika, проблема дефицита топлива стала возникать ежегодно, а ее временным решением становятся выговоры и ограничения на вывоз. В то же время игнорируются основы тех причин, что приводят к кризису в отрасли.

"Недавнее "новшество" со стороны Минэнерго по дифференцированию тарифов для местных и транзитных транспортов также не выправило ситуацию из-за своей нерыночной природы, которое вовсе закрывает глаза на проблему сдерживания цен и лишь основано на давлении на АЗС.

При этом, как показывает практика, вопрос оттока топлива в соседние страны путем транзитных маршрутов не решается введением ограничения на экспорт", – отмечают аналитики.

Иллюстративное фото: prostooleh / freepik.com

Проблема в ценах

Суть возникших трудностей, согласно мнению Tengenomika, заключается в бездействии правительства в вопросах:

создания дополнительного предложения на рынке, то есть в постройке нового нефтеперерабатывающего завода для покрытия дефицита;

создания конкурентной среды для топливной отрасли – за счет постепенного повышения цен до уровня соседних стран.

В свою очередь избежать ежегодных дефицитов и принятия полумер не получится, считают аналитики.

Напомним, что к 2025 году планируется вхождение Казахстана в единый топливный рынок ЕАЭС. А это значит, что цены между странами должны будут выравняться, что для Казахстана предполагает повышение стоимости бензина и дизеля.

"Вообще тяжело верится, что Казахстан собирается в скором будущем войти в единое топливное пространство ЕАЭС, где у других стран стоимость топлива значительно выше, чем у нас", – считают аналитики Tengenomika.

То есть для решения ситуации вероятно придется повышать стоимость бензина и дизеля в Казахстане, отказавшись от их субсидирования за счет государственного бюджета, что приведет цены к рыночным значениям.

В свою очередь трудности с повышением цен могут быть связаны с опасениями, что это вызовет недовольство среди населения, особенно на фоне январских событий.

Напомним, что ранее в Минсельхозе рассказали, как решат проблемы с сахаром в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985497-tseny-na-toplivo-nuzhno-povysit-schitayut-analitiki/