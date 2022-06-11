Будет ли повышение цен на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики

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Министр энергетики Болат Акчулаков сегодня во время брифинга ответил на вопрос о возможном повышении цен на бензин, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что на данный момент ГСМ ниже себестоимости не продается.

"По ГСМ вопрос другой – о маржинальности рынка в целом. Мы предлагаем улучшить систему распределения ГСМ, убрать непродуктивных посредников – тех, кто не принимает участие в переработке, транспортировке нефти, не имеет у себя на балансе АЗС.

Они участвуют в цепочке ценообразования, но на балансе не имеют объектов. Это даст возможность люфта по цене.

Второе – по цене было установлено регулирование на все марки бензина. Что мы предполагаем сделать? 92-93 - это массовый бензин, который потребляется и здесь не будет значительного роста, и мы его будем регулировать, пока не вступят поправки в законодательство", - рассказал министр.

По его словам, до этого момента цены будут удерживаться на нынешнем уровне.

"95, 96, 98 бензин – это небольшое потребление, и это люди, которые готовы платить, и цены более реальны рыночным. Государство и правительство будет регулировать необоснованное повышение, на 95 бензин роста не будет. То же касается дизельного топлива.

Из-за того, что есть диспаритет цен с нашими соседями, разница доходит до 100 тенге, это дает им возможность делать несанкционированный вывоз. Мы продлеваем запрет для вывоза даже автотранспортом. Это третий вопрос, который мы хотим решить – усиление мер контроля", - заключил Акчулаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973656-budet-li-povyshenie-tsen-na-benzin-v-kazahstane-rasskazal-ministr-energetiki/