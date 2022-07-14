Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Казахстане, несмотря на его дешевизну

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Казахстан входит в список государств с самым дешевым бензином. Но на среднюю зарплату купить его можно меньше, чем в странах с более высокими ценами. Индекс бензина подсчитали аналитики портала Picodi.

В исследование вошла 31 страна, для каждой из которых на основе статистических данных из официальных и других локальных источников были выявлены цены на бензин, их рост в первую половину года и размер средней зарплаты после вычета налогов.

В каких странах подорожал и подешевел бензин

Согласно аналитическим данным портала, в первом полугодии 2022 года большинство выбранных стран зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%.

Резкое повышение цен также ощутили автомобилисты Украины (+63,3%), Молдовы (+53%) и Литвы (+43,9%).

В Саудовской Аравии и Азербайджане стоимость бензина оставалась стабильной в течение всей первой половины года.

В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате повышения курса российской валюты стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%.

В свою очередь Казахстан - единственная страна в Европе и СНГ, где бензин немного подешевел (−0,7%). Средняя стоимость топлива в июне 2022 года здесь составила 210,11 тенге, в январе же один литр можно было купить за 211,6 тенге.

Инфографика: picodi.com

Сколько стоит бензин в разных странах

В пересчете на американскую валюту в Казахстане самый дешевый бензин среди стран-участниц исследования. Его средняя стоимость составляет 0,47 доллара США за литр.

На втором месте Саудовская Аравия (0,62 доллара), на третьем Беларусь (0,71 доллара), далее идет Кыргызстан (0,83 доллара), и замыкает пятерку лидеров Россия (0,89 доллара).

Дороже всего среди исследованных стран заправляются автомобилисты Финляндии (2,67 доллара США за литр), Греции (2,53 доллара), Швеции (2,34 доллара), Эстонии и Великобритании (по 2,27 доллара).

Инфографика: picodi.com

Сколько литров бензина можно купить в Казахстане

Но низкая цена не всегда говорит о доступности. Бензин в этом плане также не является исключением.

Например, в мае 2022 года среднемесячная зарплата в Казахстане составила 286 936 тенге. Если вычесть обязательные взносы и подоходный налог, то «на руки» остается 231 541,51 тенге.

Это значит, что среднестатистический казахстанец на среднюю оплату труда может купить 1 102 литра бензина.

По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней казахстанской зарплаты по отношению к топливу увеличилась.

Так выглядел индекс бензина в Казахстане в последние годы:

2019 – 825 литров;

2020 – 923 литра;

2021 – 1 015 литров;

2022 – 1 102 литра.

Жители каких стран могут купить больше и меньше всего бензина

Таким образом, страна с самым дешевым бензином занимает седьмую строчку в рейтинге его доступности среди 31 государства.

На первое место выходит Саудовская Аравия – на среднюю зарплату здесь можно купить 4 372 литра бензина. На втором месте США – 2 952 литра. Далее идут Германия (1 356 литров), Швеция, где наблюдаются одни из самых высоких цен (1 225 литров), а также Франция (1 208 литров).

Самым недоступным бензин оказался в Турции, где на среднюю зарплату можно купить лишь 199 литров бензина. В пятерку антилидеров также входят Молдова (230 литров), Украина (232 литра), Кыргызстан (267 литров) и Узбекистан (290 литров).

Напомним, что ранее в Казахстане были установлены предельные цены на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978412-skolko-benzina-mozhno-kupit-na-srednyuyu-zarplatu-v-kazahstane-nesmotrya-na-ego-desheviznu/