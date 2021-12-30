Почему бензин не станет дешевле в 2022 году в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: Freepik / wirestock

Стоимость бензина за текущий год увеличилась на 14%. При этом процесс подорожания продолжается. О том, почему в Казахстане – стране, добывающей нефть – бензин все время растет в цене и продолжит расти в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

В некоторых нефтедобывающих государствах стоимость бензина очень низкая.

Например, в Венесуэле литр топлива обходится в 10 тенге, а в Иране – 23 тенге.

Однако другие страны-экспортеры нефти имеют более высокие цены:

Бахрейн – литр бензина обходится в 232 тенге;

Катар и Саудовская Аравия – 254 тенге и 273 тенге соответственно;

и соответственно; Россия и США – 302 тенг е и 425 тенге за литр;

е и за литр; ОАЭ – 317 тенге.

Как сообщают аналитики телеграм-канала Finance.kz, в первом случае низкие цены обеспечиваются за счет субсидий государства для нефтеперерабатывающей отрасли.

Другими словами, добываемая нефть продается нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) дешевле, чем она стоит на рынке. В итоге эти страны несут финансовые потери.

Иллюстративное фото: Freepik

Причем здесь Казахстан

Ситуация в Казахстане схожа с другими странами с дешевым бензином – нефть продается на НПЗ по себестоимости (25-30 долларов США). Хотя на рынке она достигает 78 долларов США на 29 декабря 2021 года.

При этом убытки госбюджета и Национального фонда страны от недополученной прибыли существенные.

Например, за январь-июнь 2021 года в Казахстане переработано 57 млн баррелей нефти. И если бы ее продали по рыночной цене на экспорт, страна получила бы 1,5 трлн тенге прибыли.

А в настоящее время эта сумма составила лишь около 800 млрд тенге, потому что нефть продали по себестоимости на НПЗ.

При этом, следует помнить, что 50% бюджета Казахстана расходуются на различные социальные выплаты. То есть чем меньше доход бюджета, тем меньше денег может быть выделено для населения.

Почему раньше бензин был дешевым

Дешевый бензин в Казахстане обеспечивался за счет указанных субсидий. При этом убытки бюджета могли быть даже двойными: затраты на сдерживание цен и расходы на модернизацию НПЗ.

А искусственно сохранять низкие цены становится уже рискованным – в дальнейшем пришлось бы урезать пособия и даже пенсионные выплаты ради дешевого бензина.

К тому же, следует помнить, что зарплаты работников НПЗ не могли бы расти соответственно экономическим условиям.

Сколько еще будет дорожать бензин

Аналитики отмечают, что при рыночной стоимости нефти в размере 75 долларов США литр бензина не может стоить дешевле 354 тенге. И это без учета затрат на его производство.

Поэтому, даже при подорожании на 14% в 2021 году, бензин все еще не достиг рыночных отметок. Тем более, нефть пока еще продолжает продаваться на НПЗ по себестоимости.

Также на данный момент только 10% производимого казахстанского топлива торгуется на бирже. Поэтому с ростом этой доли будет увеличиваться влияние рыночных механизмов на цены.

Другими словами, бензин все равно будет дорожать.

А с учетом присоединения Казахстана в 2024 году к единому топливному рынку ЕАЭС, к середине 2023 года стоимость бензина может сравняться с Россией – около 300 тенге за литр.

Напомним, что ранее в Минэнерго рассказали, подорожает ли дизель до 400 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1949041-pochemu-benzin-ne-stanet-deshevle-v-2022-godu-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/