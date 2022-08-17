Китай снизил ставки по кредитам

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Пока центральные банки многих стран повышают базовые ставки, в ЦБ Китая приняли прямо противоположное решение - они снизили процентные ставки по кредитам. О том, как изменилась денежно-кредитная политика страны, сообщили в пресс-службе Народного банка Китая.

В июле 2022 года Китай столкнулся с рекордной инфляцией за последний год. Продукты подорожали на 6,3%, а потребительские товары – на 4%.

В таких условиях центральные банки, как правило, принимают решение повысить базовую ставку. Так поступил Центральный европейский банк и Федеральная резервная система США.

Так же поступил и Национальный банк Казахстана – в июле он повысил базовую ставку до 14,5%, что однако вызвало споры среди экспертов.

Однако по этому пути не пошел, например, Центральный банк России – когда многие страны повышали процентные ставки, в России ее снизили сразу на 150 базисных пункта. Такой же стратегии решили придерживаться в КНР.

Так, Народный банк Китая принял решение снизить ставку по однолетним среднесрочным кредитам (MLF) сразу на 10 базисных пунктов – с 2,85% до 2,75%. Также была снижена и семидневная ставка обратного репо – с 2,1% до 2%.

Как отметили в ЦБ Китая, сделано это было для поддержания ликвидности банковской системы на достаточном уровне.

Для чего понижают ставки

Понижение или повышение базовой ставки – один из ключевых инструментов любого центрального банка. С помощью него ЦБ может влиять на рынок и регулировать темпы инфляции. Как правило, при повышении базовой ставки кредиты для населения и бизнеса становятся дороже, зато депозиты, наоборот – выгоднее.

По сути, большая базовая ставка заставляет людей меньше тратить и больше копить. Это, в свою очередь, снижает покупательскую активность, которая приводит к тому, что цены из-за слабого спроса прекращают расти.

Снижение базовой ставки снижает и проценты по кредитам – они становятся выгодными, что должно стимулировать покупательскую активность населения. Кстати, последние опросы говорят о том, что граждане КНР стали сокращать расходы и реже брать кредиты, отдавая предпочтение депозитам.

Такая ситуация очень невыгодна для крупных компаний и может привести к серьезным последствиям в экономике. В связи с этим, решение Народного банка Китая понизить процентные ставки по кредитам может оказаться целесообразным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983566-kitay-snizil-stavki-po-kreditam/