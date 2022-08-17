Меньше кредитов и больше накоплений: осторожность граждан может повлиять на экономику Китая

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Граждане Китая стали брать меньше кредитов и активнее накапливать капитал. Экономисты утверждают, что сокращение расходов среди граждан может привести к печальным последствиям для крупных компаний, передает Bloomberg.

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Недавний опрос показал, что жители Китая более пессимистично настроены в отношении перспектив национальной экономики, чем в марте 2020 года. Это побуждает граждан накапливать сбережения, реже брать кредиты и сокращать расходы. Специалисты утверждают, что эта тенденция может заморозить экономический рост страны на ближайшие годы. В первой половине 2022 года домохозяйства Китая накопили 10,3 трлн юаней на банковских депозитах, что почти на 13% больше, чем за тот же период годом ранее. Это также самый большой скачок за всю историю наблюдений. Количество кредитов выросло примерно на 8%, что стало самым медленным ростом с 2007 года.

У граждан есть повод для того, чтобы чувствовать себя подавленно. Строгая политика властей в отношении COVID-19, безработица среди молодежи, а теперь и ипотечная забастовка и последовавший за ней кризис на рынке недвижимости. По официальным данным, рост доходов домохозяйств в городах составил всего 1,9% в первом полугодии по сравнению с 10,7% за аналогичный период 2021 года.

При этом многие крупные компании (как местные, так и транснациональные) рассчитывали на то, что увеличат прибыль именно за счет китайского рынка. Но этого не произошло. Корпорация Starbucks сообщила о снижении продаж в Китае на 44% во втором квартале 2022 года. Продажи Nike упали на 20%. Выручка Alibaba Group также упала на 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983353-menshe-kreditov-i-bolshe-nakopleniy-ostorozhnost-grazhdan-mozhet-povliyat-na-ekonomiku-kitaya/