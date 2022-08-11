Китай в июле столкнулся с самым высоким ростом цен за последний год

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Рекордная инфляция задела многие страны в мире. Не обошла она стороной и Китай. Июль 2022 года показал рекордный рост цен на многие товары и услуги. О том, как они выросли, рассказали в Национальном бюро статистики Китая.

Экономика Китая является одной из самых быстрорастущих в мире, однако и она подвержена мировым кризисам и ускоряющимся темпам инфляции. Китайские граждане, также как и другие люди, сталкиваются с ростом цен и борются с ними по-своему.

Например, ранее мы рассказывали о том, как магазины, специализирующиеся на товарах с истекающим сроком годности, резко начали набирать популярность в стране. Это может говорить о том, что многим жителям КНР приходится думать об экономии.

Июль 2022 года для граждан Китая оказался еще более дорогим. Как отмечается в опубликованных данных Национального бюро статистики Китая, в июле годовая инфляция составила 2,7%.

Причем в городской и сельской местности данные отличаются. В городах рост цен достиг 2,6% за год, а в селах – 3%.

Сильнее всего подорожали продукты питания – на 6,3% за год. Непродовольственные товары выросли в цене на 1,9% за год, потребительские товары и услуги подорожали на 4% и 0,7% соответственно. Вообще, к июлю 2022 года инфляция в КНР достигла самого высокого показателей за последний год – 2,7%.

За месяц цены выросли на 0,5%, однако в отдельных категориях показатели выше:

продукты питания – подорожали на 3% за месяц;

за месяц; потребительские товары – на 0,6%;

платные услуги – на 0,3%.

В то же время наметилось снижение цен в категории непродовольственных товаров. Их стоимость в среднем снизилась на 0,1%.

Что подорожало сильнее всего

Инфляция в Китае не затронула все сферы экономики одинаково сильно. Так, подорожанием отметилась культурная жизнь страны – цены в туристическом секторе за июль выросли на 3,5%. Также в стране подорожала связь – сразу на 1,7% за месяц.

Но сильнее всего отметились ростом цен продовольственные товары. В среднем цены выросли на 1,9%. Причем инфляция своими высокими показателями в основном обязана ростом цен на свинину. Она за месяц подорожала сразу на 25,6%. В то же время цены на другие виды мяса выросли всего на 0,1%.

Подорожали также и свежие овощи – сразу на 10,3%, а также растительное масло – на 1,8%. Стоит отметить, что оно также выросло в цене и в Казахстане, причем значительно сильнее – годовой рост цен на него составил 8,1%, тогда как в Китае – лишь 6,8%.

Кстати, часть товаров и продуктов в Китае и вовсе в июле подешевели. Например, свежие фрукты – они упали в цене сразу на 3,8% за месяц. Подешевело и топливо – на 3,3%, однако цены все равно не вернулись к показателям, которые были на начало 2022 года.

Таким образом, нельзя сказать, что инфляция накрыла всю экономику КНР, а ее высокие показатели в июле связаны с сильным подорожанием некоторых товаров и услуг, а не всего сектора целиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982774-kitay-v-iyule-stolknulsya-s-samym-vysokim-rostom-tsen-za-posledniy-god/