Как изменились цены на овощи в Казахстане и в мире

Овощи и фрукты: pixabay.com

Высокие темпы инфляции задели весь мир. Во многих странах мира сильнее всего дорожают именно продовольственные продукты, в том числе овощи и фрукты. Как изменились на них цены в Казахстане и в мире, рассказали аналитики Picodi.

В мире, несмотря на сезон сбора урожая, лишь немногие страны отметились снижением цен на овощи и фрукты, в большинстве же других – цены продолжили расти.

Эксперты проанализировали рост цен на самые популярные фрукты и овощи и составили рейтинг из 94 стран мира. Для сравнения были выбраны картофель, помидоры, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки. Именно на основе их стоимости и был построен рейтинг.

Как подорожали фрукты и овощи в мире

Среди всех стран, что вошли в рейтинг, первое место по общему росту стоимости выше обозначенных продуктов заняла Турция. С января по июль 2022 года цены на них в среднем выросли на 72,2%. Сильнее всего в стране подорожали томаты – сразу на 121% с начала года.

Стоит отметить, что Турция вообще в этом году отличилась рекордными темпами инфляции, которая лишь усилилась на фоне внутренних и внешнеполитических событий.

Второе и третье место в рейтинге заняли Беларусь и Россия. Там вышеупомянутые фрукты и овощи в среднем подорожали на 33,4% и 27,3% соответственно. В Беларуси также сильнее всего выросли цены на помидоры (на 52%), а в России – картофель (на 45%).

Несмотря на общую тенденцию, в рейтинге оказались страны, в которых стоимость рассмотренных продуктов снизилась.

Лидерами в этом плане стали Доминикана, Эквадор и Боливия. В этих странах стоимость условной фруктово-овощной корзины уменьшилась на 5%, 5% и 8% соответственно. При этом в Эквадоре и Доминикане все же возросла стоимость салата.

Если же рассматривать каждый продукт отдельно, то яблоки сильнее всего подорожали в Андорре – сразу на 82%. Бананы сильнее всего выросли в цене в Беларуси - на 47,7% с начала года.

Турция отметилась целым списком продуктов, стоимость которых здесь выросла сильнее всего:

апельсины – подорожали на 50,5% ;

; помидоры – на 121,6% ;

; лук – на 72,8% ;

; картофель – на 84% ;

; салат – 83,7%.

Стоит отметить также и Узбекистан, который хоть и вошел в список стран с подорожавшими продуктами (на 3,6% с начала года), в последний месяц показал снижение цен.

Инфографика: picodi.com

Как изменились цены в Казахстане

Казахстан в этом рейтинге не вошел даже в десятку стран, а расположился на 25 месте. В стране указанные овощи и фрукты в среднем подорожали на 10% с начала года. Сильнее всего вырос в цене картофель – на 23,6%. Его средняя стоимость увеличилась с 181 тенге до 223 тенге.

Также подорожали бананы – с 581 тенге до 661 тенге. Менее заметен рост цен на апельсины — 0,9% (с 708 тенге до 714 тенге).

Стоит отметить ситуацию с яблоками. Они не сильно подорожали – всего на 2,1% с начала года, однако сами по себе отличаются высокой ценой. В Казахстане яблоки стоят дороже, чем в большинстве других стран мира.

Общая стоимость всех рассматриваемых продуктов в январе составляла 3 202 тенге, а в июле выросла до 3 418 тенге.

Инфографика: picodi.com

Стоит отметить, что, несмотря на общий рост, цены на некоторые продукты в Казахстане в последнее время немного снизились – например белокочанная капуста за первую неделю августа упала в цене сразу на 4,8%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982573-kak-izmenilis-tseny-na-ovoschi-v-kazahstane-i-v-mire/