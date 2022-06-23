Яблоки в Казахстане оказались дороже, чем в других странах

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В недавнем рейтинге стран с низкими ценами на яблоки Казахстан показал не самый лучший результат. Наша страна не вошла даже в десятку лидеров, хоть и признана родиной этого фрукта. О том, сколько стоят яблоки в разных странах мира, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан в научных кругах давно был признан родиной яблок. Именно в горах Заилийского Алатау зародился этот фрукт, с которым связано множество мифов, легенд и историй. Не стоит забывать и легендарный алматинский апорт, который в прошлом завоевал всесоюзную славу.

Учитывая это, удивителен тот факт, что в недавнем рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан делит 20 место с Беларусью.

По данным EnergyProm, средняя цена за один килограмм яблок в обеих странах составляет 1,22 доллара.

В первой тройке лидеров оказались:

Молдова – там за килограмм яблок просят всего 0,62 доллара (или 282 тенге по текущему курсу);

(или по текущему курсу); Украина – 0,65 доллара за килограмм ( 295 тенге );

доллара за килограмм ( ); Турция – 0,68 доллара (308 тенге).

Таким образом, несмотря на звание «родины яблок», Казахстан не смог показать подходящие для этого цены.

Инфографика: energyprom.kz

В тройку антилидеров с самыми дорогими яблоками вошли Япония (5,34 доллара за килограмм), Пуэрто-Рико (5,66 доллара) и Южная Корея (6,17 доллара).

Алматы – город дорогих яблок

Неутешительное место в рейтинге не повод для снижения цен на яблоки. Фрукты в Казахстане за год подорожали на 28,5%. Причем лидерские позиции по росту цен занял самый яблочный город Казахстана – Алматы. Яблоки здесь подорожали сразу на 56,9%. Не отстает и Алматинская область – рост цен составил 47,3%.

В среднем по стране килограмм яблок обходился покупателям в 619 тенге. Самые дорогие яблоки продаются также в Актау (792 тенге за килограмм яблок в мае текущего года), Усть-Каменогорске (745 тенге) и Нур-Султане (711 тенге).

Инфографика: energyprom.kz

Самые низкие цены на этот фрукт были зафиксированы в Кызылорде (514 тенге за килограмм), Актобе (528 тенге) и в Кокшетау (531 тенге).

Но высокие цены на яблоки лишь верхушка айсберга неприятностей. Как отмечают аналитики, казахстанские производители находятся в тяжелой ситуации. Их продукция не может конкурировать с дешевыми поставками из Польши, России, Ирана и других стран.

Причем ситуация настолько серьезная, что яблоки были признаны импортозависимым продуктом наравне с сахаром.

Более того, отечественные яблоки выходят слишком дорогими по себестоимости. Причина кроется в высоких ценах на импортные минеральные удобрения, а также на средства защиты растений. Эта продукция в 2022 году подорожала сразу на 30%-60%.

При этом, несмотря на рост уровня инфляции и повышение стоимости практически всех продуктов питания, цены на урожай 2021 года казахстанские производители яблок не поднимали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975423-yabloki-v-kazahstane-okazalis-dorozhe-chem-v-drugih-stranah/