Сахар с репчатым луком снова дорожают в Казахстане

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Цены на товары и услуги не вырастают в одночасье, в рыночной экономике они меняются постоянно. На сколько с начала августа в Казахстане успели подорожать некоторые социально значимые продовольственные товары, узнали журналисты NUR.KZ.

В июле продукты питания в среднем подорожали на 1,1% за месяц, а за год на 19,7%. Август решил продолжить тенденцию всех предыдущих месяцев и уже успел показать рост цен на некоторые социально значимые продовольственные товары.

За прошедшую неделю их стоимость в среднем выросла на 0,1%. На это обратили внимание аналитики официального Telegram-канала Бюро национальной статистики РК.

В годовом выражении цены на продукты из списка социально значимых выросли на 17,8%. По сравнению с прошлогодними показателями это больше на 1,1 процентных пункта.

Заметнее всего выросли цены на репчатый лук (на 1,3% за неделю) и сахар-песок (сразу на 1,4%). Стоит отметить, что с подорожанием этих товаров в правительстве решительно борются.

Например, в Костанайской области были установлены предельные цены на лук, которые не должны превышать 140 тенге за килограмм, а за дорогой сахар даже штрафуют.

Вместе с тем, стоимость ряда социально значимых продуктов за первую неделю августа снизилась:

белокочанная капуста – подешевела на 4,8% ;

; морковь – на 1,3% ;

; картофель – на 1,2%.

Средние же по стране цены на некоторые продукты из перечня социально значимых следующие:

мясо кур – 1 149 тенге за килограмм;

за килограмм; крупа гречневая – 504 тенге за килограмм;

за килограмм; масло подсолнечное – 829 тенге за килограмм.

Всего же в списке насчитывается 19 наименований. На некоторые из этих продуктов цены росли и в прошлом месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981975-sahar-s-repchatym-lukom-snova-dorozhayut-v-kazahstane/