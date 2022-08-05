Товары и услуги подорожали почти на 80% в Турции

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Не только в Казахстане наблюдается рекордная инфляция – в Турции ее темпы в разы выше. Цены на товары и услуги с начала года здесь выросли почти на 80% и продолжают расти. Об их изменении узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане по итогам июля достигла рекордных 15% с начала года. Однако в некоторых странах она значительно выше. Это касается, например, Беларуси и России, у которых темпы роста цен в июне достигли 17,6% и 15,9% соответственно.

Однако инфляция всех перечисленных стран абсолютно проигрывает рекордной инфляции в Турции. Скорость роста цен в стране достигла самых высоких показателей за последние 24 года. В июне годовая инфляция составила 78,62%, и, как показывают последние данные, это не предел.

По данным Турецкого статистического института, за месяц цены выросли еще на 2,37%, и теперь индекс потребительских цен в годовом исчислении равен 179,6%.

Что в Турции подорожало сильнее всего

В разрезе категорий сильнее всего подорожали услуги транспорта – сразу на 119,11% за год. Следом отметились ростом цен продукты питания и безалкогольные напитки – на 94,55%. Тройку антилидеров замыкают мебель и бытовая техника, которая с начала года подорожала на 88,35%.

Также отличилась подорожанием выше средних значений алкогольная и табачная продукция – за год на 82,66%.

Меньше всего подверглись инфляции услуги связи и образование, которые с начала года выросли в цене на 25,79% и 26,82% соответственно.

На основе данных: Turkish Statistical Institute

Стоит отметить, что, несмотря на самые высокие годовые показатели инфляции, в месячной динамике транспортные услуги даже немного подешевели (на 0,85%). И наоборот, цены на здравоохранение, которые отличались невысоким ростом весь год, в июле резко выросли на 6,98%.

Среди причин такой высокой инфляции в стране называют сложную геополитическую обстановку, а также снижение процентных ставок президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом году с 19% до 14%, что привело к падению турецкой лиры и к массовым протестам среди населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981908-tovary-i-uslugi-podorozhali-pochti-na-80-v-turtsii/