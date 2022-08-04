Узбекистан избавился от продуктовой инфляции – впервые за год цены начали снижаться

Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

Пока во всем мире наблюдаются рекордные темпы инфляции, в Узбекистане впервые в этом году произошла дефляция – цены начали снижаться. О том как отличается инфляция в Казахстане и Узбекистане, читайте в материале NUR.KZ.

В июле годовая инфляция в Казахстане достигла 19,7%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1%. В это же время в Узбекистане была зафиксирована дефляция - снижение общего уровня цен на продукты.

Так, согласно данным Госкомстата Узбекистана, в июле 2022 года средний уровень цен на потребительские товары и услуги снизился на 0,1% за месяц. Это произошло впервые за год – с 1 января цены в Узбекистане в среднем выросли на 6,4%, что отражает средимесячный рост в 0,9%.

Снижение цен оказалось сезонным. Как говорится в отчете аналитиков, стоимость продуктов упала из-за сбора урожая и насыщения рынка плодоовощной продукцией.

Поэтому дефляция коснулась лишь продовольственного сектора – продукты подешевели на 1% за месяц. Что касается цен на непродовольственные товары и услуги, то они продолжили свой рост – на 0,9% и 0,3% за месяц соответственно.

Таким образом, краткосрочный индекс потребительских цен (ИПЦ) на продукты в Узбекистане теперь ниже 100%.

Что касается Казахстана, то, согласно данным Бюро национальной статистики РК, июнь 2015 года был единственным месяцем, когда казахстанцы столкнулись с дефляцией. Тогда цены снизились на 0,1% за месяц и ИПЦ был равен 99,9%. В годовом разрезе такого не происходило ни разу с 2011 года – с момента, когда начали вести статистику цен.

Дефляция сама по себе несет как плюсы, так и минусы – с одной стороны, цены для населения становятся доступнее, с другой же – снижается покупательская активность и сокращается производство товаров.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981716-uzbekistan-izbavilsya-ot-produktovoy-inflyatsii-vpervye-za-god-tseny-nachali-snizhatsya/