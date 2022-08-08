Вторичное жилье в Казахстане дорожает быстрее, чем новостройки

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Жилье в Казахстане продолжает дорожать, однако на рынке недвижимости наметились некоторые изменения. Так, рост цен на новостройки начал замедляться, а вот вторичное жилье стало дорожать быстрее. О том, как изменились цены за месяц, рассказали в Бюро национальной статистики.

Рынок недвижимости в Казахстане, несмотря на несколько фактов снижения цен с начала года, стабильно растет в цене. Июль не стал исключением и показал очередное подорожание.

Новостройки за месяц стали дороже на 0,5%. По сравнению с предыдущими месяцами, наблюдается заметное снижение темпов роста цен. Например, в июне, по отношению к маю, рост составлял 1,1%.

На рынке вторичного жилья наблюдается обратная ситуация – в июне темпы роста цен составляли лишь 0,4%, а к началу августа они уже составили 0,8%.

За ценами на недвижимость тянется и размер арендной платы, которая подорожала еще на 0,4% за месяц.

Инфографика: Бюро национальной статистики

В итоге за год цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, а нового жилья – на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье за аналогичный период повысилась на 20,8%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Где цены выросли сильнее всего

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в следующих городах страны:

Актобе – на 32,5% ;

; Нур-Султан – на 27,6% ;

; Усть-Каменогорск – на 26,1%.

Вторичное жилье подорожало сильнее в следующих регионах:

Кызылорда – на 44% ;

; Усть-Каменогорск – на 43,7% ;

; Талдыкорган – на 43,4% ;

; Нур-Султан – на 41,3%.

Алматы отметился самым сильным ростом цен на арендное жилье – сразу на 47,2% за год.

Такая ситуация на рынке недвижимости сильно мешает казахстанцам приобрести собственное жилье или же начать его снимать в аренду. Однако на помощь некоторым гражданам могут прийти различные социальные программы.

Одни помогут снять жилье, а другие предусматривают выдачу ипотечного кредита на льготных условиях. Главное подходить под условия этих программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982215-vtorichnoe-zhile-v-kazahstane-dorozhaet-bystree-chem-novostroyki/