Жилищный бум подходит к концу: как изменились цены на жилье в Казахстане за июнь

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Рост цен на жилье в Казахстане хоть и продолжается, однако с заметно более низкими темпами, чем было весной. Как в июне изменилась стоимость квадратных метров, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала года цены на жилье заметно выросли. По данным Бюро национальной статистики, в годовом разрезе этот показатель достиг 26,8% для вторичного рынка и 19,5% – для нового жилья.

Инфографика: Бюро национальной статистики

За месяц рост цен составил 1,1% для новостроек и всего 0,4% – для жилой недвижимости, которую перепродают. Размер арендной платы и вовсе впервые с 2018 года снизился на 1,1%.

Для сравнения, в марте текущего года месячный прирост цен составлял 5,5% для жилья на первичном рынке, 4,6% – для вторичного рынка, и 3,5% – для аренды. Таким образом, можно говорить, что весенний жилищный ажиотаж подошел к концу.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане – на 27,9%.

На вторичном рынке жилья лидером по годовому росту цен оказалась Кызылорда (46,7%), а на рынке аренды жилья – Алматы (48,3%).

Средние цены по стране за один квадратный метр жилья установились следующие:

новое жилье – 423 705 тенге ;

; вторичное жилье – 465 515 тенге ;

; арендная плата – 3 567 тенге за один квадратный метр жилья.

Стоит отметить, что во многих регионах стоимость квадратного метра значительно превышает среднее значение по стране. Например, в Алматы за один квадратный метр жилья просят в среднем порядка 643 175 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977615-zhilischnyy-bum-v-kazahstane-podhodit-k-kontsu/