Натуральные соки значительно подорожали за год в Казахстане

За год натуральные соки сильно выросли в цене. На этом фоне сократилось и собственное производство. Как рост цен на овощные и фруктовые соки ударил по карманам казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане не все соки являются импортными. Производство собственных натуральных соков есть во многих регионах страны. С января по апрель 2022 года только в Алматинской области было произведено 10 млн литров соков. Как передают аналитики EnergyProm, рост производства составил 32,6% за год.
Другие регионы не могут похвастаться такими же объемами, а в Нур-Султане, который по показателям оказался на втором месте, вообще наблюдается спад производства - за четыре месяца 2022 года было произведено 4,6 млн литров против 6,4 млн литров за аналогичный период 2021 года.
Замыкает тройку лидеров Костанайская область - за январь-апрель текущего года было произведено 2 млн литров сока. Рост производства составил 17,9%. Всего же за отчетный период текущего года в стране произвели 18,7 млн литров фруктовых и овощных соков. Это на 2,1% меньше, чем годом ранее.
Какие соки производит Казахстан
Все натуральные соки, которые производит Казахстан, можно разделить на две категории:
- овощные - за январь-апрель 2022 года было произведено 1,3 млн литров, и почти весь объем пришелся на томатный сок;
- фруктовые - более 17,3 млн литров за аналогичный период.
Среди фруктовых соков большая часть производства приходится на апельсиновый сок (6,4 млн литров), а также яблочный сок (4,9 млн литров).
Выпуск смеси фруктовых соков составил 4,6 млн литров, ананасового сока — 505,4 тысячи литров.
Несмотря на большой объем, на самом деле общее производство фруктовых соков сократилось на 3,1%.
Как выросли в цене натуральные соки
Всего на внутреннем рынке было реализовано более 30,7 тысячи тонн фруктовых и овощных соков, на 9% больше, чем годом ранее.
Причем, отечественные производители в 2022 году покрыли большую часть спроса - 58,3% против 51,2% годом ранее. Остальные 13,1 тысячи тонн соков (41,7%) оказались импортными. В этом плане Казахстан стал менее зависимым от иностранной продукции.
Несмотря на то, что отечественного товара на полках магазинов определенно стало больше, сами соки стали дороже. По итогам мая текущего года цены на овощные и фруктовые соки в Казахстане в среднем выросли на 16,6% за год. Фруктовые соки подорожали на 16,5%, а овощные — на 19,2%.
Сильнее всего рост цен на соки ударил по карманам жителей Туркестанской области. Там в среднем цены на все соки выросли на целых 25%. Она же отличилась и самым быстрым ростом цен на фруктовые соки - на 24,9% за год.
Сильнее всего овощные соки подорожали в Атырауской области - сразу на 33,5% за год. Следом идет Алматы - рост цен составил 29,1%.
По общему росту цен второе место также досталось Алматы - в среднем соки подорожали на 23,6%. А тройку антилидеров замыкает Северо-Казахстанская область, которая хоть и не отличилась рекордами по отдельным категориям, зато показала общий рост цен в 21,3% за год.
Отметим, что весна 2022 года вообще отличилась высокими темпами инфляции. Подорожали практически все товары и услуги и соки здесь не исключение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974240-naturalnye-soki-silno-podorozhali-za-god-v-kazahstane/