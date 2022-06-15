Натуральные соки значительно подорожали за год в Казахстане

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За год натуральные соки сильно выросли в цене. На этом фоне сократилось и собственное производство. Как рост цен на овощные и фруктовые соки ударил по карманам казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане не все соки являются импортными. Производство собственных натуральных соков есть во многих регионах страны. С января по апрель 2022 года только в Алматинской области было произведено 10 млн литров соков. Как передают аналитики EnergyProm, рост производства составил 32,6% за год.

Другие регионы не могут похвастаться такими же объемами, а в Нур-Султане, который по показателям оказался на втором месте, вообще наблюдается спад производства - за четыре месяца 2022 года было произведено 4,6 млн литров против 6,4 млн литров за аналогичный период 2021 года.

Инфографика: energyprom.kz

Замыкает тройку лидеров Костанайская область - за январь-апрель текущего года было произведено 2 млн литров сока. Рост производства составил 17,9%. Всего же за отчетный период текущего года в стране произвели 18,7 млн литров фруктовых и овощных соков. Это на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Какие соки производит Казахстан

Все натуральные соки, которые производит Казахстан, можно разделить на две категории:

овощные - за январь-апрель 2022 года было произведено 1,3 млн литров, и почти весь объем пришелся на томатный сок;

и почти весь объем пришелся на томатный сок; фруктовые - более 17,3 млн литров за аналогичный период.

Среди фруктовых соков большая часть производства приходится на апельсиновый сок (6,4 млн литров), а также яблочный сок (4,9 млн литров).

Выпуск смеси фруктовых соков составил 4,6 млн литров, ананасового сока — 505,4 тысячи литров.

Несмотря на большой объем, на самом деле общее производство фруктовых соков сократилось на 3,1%.

Инфографика: energyprom.kz

Как выросли в цене натуральные соки

Всего на внутреннем рынке было реализовано более 30,7 тысячи тонн фруктовых и овощных соков, на 9% больше, чем годом ранее.

Причем, отечественные производители в 2022 году покрыли большую часть спроса - 58,3% против 51,2% годом ранее. Остальные 13,1 тысячи тонн соков (41,7%) оказались импортными. В этом плане Казахстан стал менее зависимым от иностранной продукции.

Инфографика: energyprom.kz

Несмотря на то, что отечественного товара на полках магазинов определенно стало больше, сами соки стали дороже. По итогам мая текущего года цены на овощные и фруктовые соки в Казахстане в среднем выросли на 16,6% за год. Фруктовые соки подорожали на 16,5%, а овощные — на 19,2%.

Сильнее всего рост цен на соки ударил по карманам жителей Туркестанской области. Там в среднем цены на все соки выросли на целых 25%. Она же отличилась и самым быстрым ростом цен на фруктовые соки - на 24,9% за год.

Сильнее всего овощные соки подорожали в Атырауской области - сразу на 33,5% за год. Следом идет Алматы - рост цен составил 29,1%.

Инфографика: energyprom.kz

По общему росту цен второе место также досталось Алматы - в среднем соки подорожали на 23,6%. А тройку антилидеров замыкает Северо-Казахстанская область, которая хоть и не отличилась рекордами по отдельным категориям, зато показала общий рост цен в 21,3% за год.

Отметим, что весна 2022 года вообще отличилась высокими темпами инфляции. Подорожали практически все товары и услуги и соки здесь не исключение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974240-naturalnye-soki-silno-podorozhali-za-god-v-kazahstane/