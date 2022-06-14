"Сырья не хватает": глава МНЭ высказался о дефиците сахара в Казахстане

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Глава Министерства национальной экономики Казахстана в кулуарах кабмина прокомментировал приостановку производства двумя производителями кондитерских изделий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что два разных производителя сладких изделий в Казахстане заявили о приостановке производства из-за дефицита сахара.

В этой связи они поинтересовались, могут ли эти факты указывать на реальный дефицит сахара в стране.

"Если производители снижают свое производство либо временно его приостанавливают из-за данного фактора, скорее всего, сырья, действительно, не хватает. Но это вопрос временный. Я думаю, Минторговли работает над этим и в ближайшее время сахар заполнит рынок", - сообщил в ответ Алибек Куантыров.

Ранее в МСХ заявили, что в Казахстане нет дефицита сахара, а его производство осуществляется бесперебойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974005-syrya-ne-hvataet-glava-mne-vyskazalsya-o-defitsite-sahara-v-kazahstane/