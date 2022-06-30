Почему нельзя зафиксировать курс рубля в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс российского рубля по отношению к казахстанскому тенге бьет рекорды стоимости. На этом фоне стали звучать призывы к искусственному регулированию его цены. Однако это может оказаться неэффективным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее казахстанский депутат предложил ввести специальный расчетный курс рубля к тенге, а также ограничить его покупку и продажу.

Это объяснялось тем, что в стране наблюдается чрезмерный приток наличной российской валюты, которая якобы влияет на повышение ее курса.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, стоимость национальной валюты РФ растет по другим причинам, а предлагаемые меры не будут иметь должного эффекта.

Как определяется курс рубля

Курс тенге является плавающим.

Это означает, что его стоимость по отношению к иностранным денежным знакам формируется на валютной бирже за счет рыночных механизмов.

При этом Национальный банк может влиять на формирование курса доллара США за счет валютных интервенций, так как имеет соответствующие долларовые резервы.

Но стоимость рубля определяется иначе.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Она зависит от кросс-курса – соотношения стоимости тенге к доллару и отдельно рубля к доллару. То есть цена образуется не от прямых сделок (их объема может быть недостаточно), а исходя из отдельного курса этих валют к американской.

Например, рубль может укрепиться к доллару, а тенге – ослабеть. Тогда кросс-курс рубля к казахстанской валюте также увеличится. Это и происходит на данный момент.

При этом Национальный банк не может никак повлиять на этот курс по одной простой причине – у него нет валютных резервов в рублях.

Искусственный ли курс рубля в Казахстане

"Что касается курса — то он не искусственный в том понимании, которое в него вкладывают депутаты.

Курс рубля в России сейчас вполне рыночный — безналичную валюту по нему можно свободно покупать и продавать. Собственно, и в Казахстане курс рубля тоже рыночный — он складывается по результатам торгов", – отмечают аналитики.

И хотя проблема с накоплением наличных рублей имеется, она все же не влияет на стоимость российской валюты. При этом разрешение на вывоз наличных денег может быть введено с 15 июля и до конца лета, что должно решить сложившуюся ситуацию.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"А проблем с безналичным рублем вообще нет – наши банки прекрасно его меняют на доллар на Московской бирже по очень выгодному для себя курсу. Никакой проблемы с безналичным рублем нет", – заявили аналитики.

То есть стоимость рубля в Казахстане основана на рыночных механизмах.

Поэтому аналитики призывают Нацбанк более детально объяснить депутатам и казахстанцам тонкости курсообразования российской валюты.

Это должно помочь участникам экономического и политического процесса лучше понимать происходящие события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976296-pochemu-nelzya-zafiksirovat-kurs-rublya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/