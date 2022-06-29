Ввести специальный расчетный курс рубля к тенге предложил депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты предложил ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами, а также принять меры для формирования специального курса рубля к тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой запрос Аманжан Жамалов адресовал главе Нацбанка.

Депутат напомнил, что после январских событий глава государства поручил Национальному банку обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге.

"Но сегодня логикой и разумом не понять, что происходит с курсом тенге. Курс рубля укрепился почти до рекордных 9 рублей. За последние три месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Соответственно, подорожал на 50% весь российский импорт.

Напомню, Россия – это основной импортер для Казахстана. Половина всего импорта продовольствия приходится на Россию. Россия также является ключевым поставщиком строительных материалов, мебели, одежды и обуви. Для нас крепкий рубль означает рублевую инфляцию на критически важные импортные товары", - заявил он.

По его словам, санкции, направленные западными странами на Россию, фактически свели к нулю валютный импорт в РФ. Но в то же время из-за роста цен, в первую очередь, на энергоносители экспорт остался прежним и даже вырос. Из-за этого резко вырос курс рубля.

"Это квазирыночный курс. Фактически на сегодня российский рубль - не конвертируемая валюта. Об этом говорит то, что россияне не могут у себя купить такой "дешевый" доллар из-за ограничений Центрального банка и его политики, поощряющей "выдавливать" клиентов из долларовых депозитов за счет отрицательных ставок, "диких" комиссий за валютные операции и так далее. Плюс ко всему по внешнему долгу России объявлен дефолт. Все это я веду к тому, что курс рубля к доллару – искусственный, условный, то есть квазирыночный. Поэтому и курс рубля к тенге тоже квазирыночный", - заявил мажилисмен.

Жамалов сообщил, что Казахстан и Россия находятся в едином экономическом пространстве и для Казахстана такая ситуация несет серьезные экономические риски и издержки.

"Свободное перемещение рублей приводит к тому, что россияне открывают счета в казахстанских банках, обменивают их на тенге, а затем на доллары и выводят за рубеж. Отдельные банки стали делать на этом целый бизнес. В итоге доллары и товары вывозятся, а в Казахстане остаются рубли. В результате в наших банках второго уровня скопилась большая рублевая масса.

Переизбыток рублевой массы подтверждает введение банками комиссии за прием российской валюты на текущий счет и на депозит. Ее размер достигает до 20%. Обменные пункты продают рубль по сниженному курсу. Если официальный курс рубля – 8,83 тенге, то обменники продают рубли за 7,6 тенге. И непонятно, что делать с этой рублевой массой. Единственное место, где можно использовать рубли – это Россия. То есть нужно наращивать импорт из России. Но у них у самих сейчас дефицит товаров", - добавил депутат.

В результате, добавил Жамалов, складывается парадоксальная ситуация – растет приток рублевой наличности в Казахстан, при этом курс рубля укрепляется. Хотя должно было быть совсем наоборот. Когда предложение одной валюты растет, ее курс должен ослабляться.

В этой связи он предложил ввести ограничения на вывод капитала в долларах или евро для иностранных граждан, конвертирующих рубли в другую валюту, а также ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами.

Указал он и на необходимость принять меры для формирования специального расчетного курса рубля к тенге.

Мажилисмен рекомендовал Министерству финансов рассмотреть возможность использовать накопленную рублевую массу для досрочного погашения долга правительства и субъектов квазигоссектора, номинированного в российских рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976193-vvesti-spetsialnyy-raschetnyy-kurs-rublya-k-tenge-predlozhil-deputat/