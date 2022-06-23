Почему тенге слабеет, а рубль укрепляется, объяснили аналитики

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Парадоксальная ситуация происходит на рынке валют: тенге дешевеет, а рубль, несмотря на все попытки российского правительства снизить его цену, дорожает. И это на фоне антироссийских санкций и частичной изоляции страны. Почему так происходит, выяснили журналисты NUR.KZ.

Официальный курс тенге к доллару на 23 июня 2022 года составляет 454,11 тенге. За день американская валюта подорожала сразу на 6,18 тенге. Происходит это на фоне падения цен на нефть до 110 долларов за баррель (цена снизилась на 3%).

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, «черное золото» дешевеет из-за опасений по поводу слабого спроса вследствие замедления мировой экономики. С другой стороны, индекс доллара (DXY) продолжает расти и сейчас достиг рекордной отметки в 104,4.

Из-за всех этих факторов ослабление тенге выглядит предсказуемым. По этой же логике должно наблюдаться и ослабление рубля, однако этого не происходит. Недавно он укрепился по отношению к доллару еще на 3%.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Почему рубль продолжает расти в цене

В данный момент Россия по сути изолирована от мировой экономики. Курс рубля начал расти из-за ряда решений российского правительства, которые были направлены на его поддержку. В частности продажа нефти и газа исключительно за российскую валюту.

Сейчас она выросла до показателей, которые уже не выгодны экономике, однако попытки остановить ее дальнейший рост оказываются безрезультатными.

Проблема рубля заключается в том, что в условиях частичной изоляции на него не влияют внешние факторы. Тенге же, в этом плане, зависит как от мировых факторов, которые негативно сказываются на его цене, так и от растущего курса рубля, которым оплачиваются импортные товары из России.

В итоге динамика курса рубля и тенге сильно отличается – там, где обе валюты должны были упасть в цене, дешевеет только казахстанская.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По этой причине продолжается ослабление кросс-курса между тенге и рублем, который сейчас составляет уже 8,22 тенге за рубль.

В таких условиях торговля между странами из-за роста российской валюты становится все менее выгодной для Казахстана и все более выгодной для России.

Так, согласно статистике, товарооборот между Казахстаном и Россией c января по апрель 2022 года составил почти 7,2 млрд долларов (18,1% от всего товарооборота РК). На импорт из России пришлось 5,1 млрд долларов (38,5% всех ввезенных товаров в страну).

Это в 2,4 раза больше в денежном эквиваленте, чем экспорт Казахстана в Россию, который составил всего 2,1 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975383-pochemu-tenge-slabeet-a-rubl-ukreplyaetsya-obyasnili-analitiki/