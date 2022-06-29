Рубль подорожал до 9,1 тенге в Казахстане

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Рубль по отношению к тенге продолжает дорожать. Официальный курс валют уже превысил девять тенге за один рубль. На что повлияет такое ослабление национальной валюты, выяснили журналисты NUR.KZ.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE, средневзвешенный курс российской валюты составил уже 9,13 тенге.

Скриншот: KASE

Как передают аналитики Telegram-канала Tengenomika, обменный курс российского рубля к тенге на фоне их разностороннего движения продолжил слабеть, снизившись на 5,21% и приблизившись к 9 тенге на бирже Форекс.

Отметим, что российская и казахстанская валюты по-разному реагируют на одни и те же экономические события. Так, по итогам торгов 28 июня на Мосбирже рубль укрепился на 3% по отношению к доллару. В это же время тенге на торгах KASE, наоборот, просел еще на 11 тенге. Последняя сделка была закрыта на курсе 470,5 тенге за доллар.

Из-за такой ситуации сильно ослаб и кросс-курс рубля и тенге. Например, утром 29 июня на валютном рынке он был равен 8,98 тенге, а ближе к обеду – превысил девять тенге.

Как отмечают аналитики, на валютной бирже Форекс также наблюдается подобная картина. По итогам торгов кросс-курс рубля к тенге установился в районе 9,02 тенге, хотя в течение дня достигал рекордных 9,22 тенге.

Скриншот: investing.com

Как отразится на экономике ослабление тенге

Как ранее говорили аналитики, такой кросс-курс рубля к тенге может повлиять на стоимость огромного числа товаров, которые завозятся из России в Казахстан или же зависят от импорта сырья оттуда.

Например, цены могут вырасти на мебель – этот сектор экономики Казахстана, несмотря на рост собственного производства, остается импортозависимым от поставок древесины и сопутствующих товаров. В мае эксперты уже фиксировали подорожание мебели и предметов домашнего обихода из-за ослабления тенге по отношению к рублю.

Последствия могут сказаться и на других импортозависимых секторах экономики.

В любом случае, как отмечают аналитики, такой кросс-курс невыгоден в первую очередь казахстанским предпринимателям-импортерам, работающим с Россией. И неважно, завозится готовая продукция или же сырье для собственного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1976186-rubl-podorozhal-do-91-tenge-v-kazahstane/