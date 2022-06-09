Почему в госбюджете Казахстана не хватает денег, объяснили в Счетном комитете

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В счетном комитете РК обратили внимание на проблему нехватки денег в республиканском бюджете. Главные причины – неумелое планирование и неэффективное использование денежных средств. Куда тратит государство деньги и почему их не хватает, узнали журналисты NUR.KZ.

В парламенте Казахстана прошло обсуждение отчетов правительства и заключения Счетного комитета по контролю исполнения республиканского бюджета за 2021 год.

Как оказалось, бюджет страны страдает от многочисленных проблем и нарушений. Одна из них – деньги кончаются раньше времени. На это обратила внимание глава Счетного комитета Наталья Годунова. По ее мнению, у бюджета существует шесть главных “самых кричащих” проблем. О них и пойдет дальше речь.

Проблема №1 – формирование бюджета

Проблемы, из-за которых деньги у государства заканчиваются раньше времени, по мнению Годуновой, начинаются с самого начала – с планирования бюджета.

"Бюджет стал планироваться таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс. Особенно учитывая, что есть бюджет развития 8%, или 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает доходов на оплату коммунальных услуг", – заявила Наталья Годунова.

По ее мнению, причина кроется в некачественном планировании. Бюджет формируется без глубокой проработки расходов и правильной расстановки приоритетов. В итоге малейшие отклонения вынуждают правительство брать деньги из Нацфонда. 36% всех средств в итоге формируется из денег, которые выделяет Национальный фонд.

Задача Нацфонда – копить деньги на "черный день". Фото: pixabay.com

Напомним, главные задачи Нацфонда заключаются в снижении зависимости страны от мировых цен и формировании денежного резерва на будущее. Но из-за неэффективного планирования бюджета деньги тратятся на закрытие “дыр”.

Помимо формирования, государство проводит неэффективные прогнозы по доходам. В итоге, из-за ошибок бюджет недополучает налоговые поступления.

“Только по 15 крупным компаниям, исправно исполняющим свои обязательства даже в кризисные годы, бюджет в конце 2021 года недополучил порядка 167 млрд тенге", – отметила глава комитета.

Проблема №2 – расходование средств Нацфонда

Как было упомянуто выше, Нацфонд должен откладывать деньги в “сытые” годы, чтобы во время кризисов государство могло взять оттуда деньги и решать насущные проблемы. Этого, по словам главы Счетного комитета, не происходит: деньги тратятся, чтобы закрыть “дыры в бюджете”.

Более того, деньги тратятся даже быстрее, чем поступают в фонд. Странность заключается в том, что при формировании бюджета правительство “привязывает” его к ценам на нефть. Например, в 2021 году прогнозировалось, что цены на нефть будут в районе 60 долларов за баррель, но они были выше – 70 долларов. В бюджете 2022 года прогнозируемые цены находятся в районе 90 долларов за баррель. В марте нефть перевалила оценку в 130 долларов.

То есть, это идеальный для Казахстана момент, чтобы начать формировать “подушку безопасности”, но вместо этого мы наблюдаем нецелесообразное растрачивание средств.

64% выделенных из Нацфонда средств тратятся на различные текущие мероприятия – на выплату пенсий, пособий и на содержание осужденных. Также деньги фонда идут на финансирование микрокредитования.

“Чем мы тогда подстрахуемся, если сейчас будем продолжать тратить больше, чем поступает в Нацфонд?” – задает вопрос Наталья Годунова.

Проблема №3 – неэффективные нацпроекты

При реализации национальных проектов, которые, по мнению главы комитета, подменили собой госпрограммы, не соблюдается основной принцип проектного управления – разработка нацпроекта в максимально короткие сроки с главенством результата над процессом.

Более того, все эти проекты финансируются недостаточно: 57% от реальной потребности. Из-за этого возникает ситуация, когда за провал никто ни перед кем не будет отвечать.

Проблема №4 – неэффективная господдержка

Проблемы в стране, считает Годунова, решаются без видения перспективы. Большая часть бюджетных средств, направленных на государственные программы поддержки, тратится неэффективно и вообще не возвращается обратно.

Вместо льготных программ глава Счетного комитета предлагает начать субсидировать ставку банков второго уровня. Это, по ее мнению, позволит увеличить охват господдержкой почти в пять раз.

Проблема №5 – доходы населения

Иллюстративное фото: pixabay.com

Судя по регулярным отчетам, доходы населения растут. Однако реальный уровень жизни не повышается. Весь рост “съедает” инфляция. С каждым годом растет количество семей, которые нуждаются в государственной поддержке.

Наталья Годунова отмечает, что больше половины потребительских расходов занимают продукты питания. При этом наблюдается закредитованность населения. 40% кредитов берутся на потребительские цели.

Напомним, только микрокредитным организациям казахстанцы должны более 1 трлн тенге. На погашение кредитов уходит более 18% доходов населения.

Проблема №6 – неэффективная трансформация квазигоссектора

Здесь председатель Счетного комитета РК отметила несколько проблем:

Приватизация предприятий по заниженной стоимости. 40% всех приватизированных предприятий были проданы по цене ниже рыночной. Неэффективное управление госпредприятий. Убытки квазигоссектора растут: только у крупных холдингов долги превысили 21% к ВВП. Дивиденды незначительны. Глава государства потребовал довести доходность квазигосударственного сектора до 70%, а на деле она едва ли доходит до 16%.

Доходность квазигосударственных предприятий напрямую влияет на бюджет страны, а потому проблемы с ними должны решаться максимально быстро.

На этом самые “кричащие” проблемы закончились, однако это не значит, что другие не заслуживают внимания, просто они не наносят республиканскому бюджету такого огромного урона, как перечисленные выше.

Будут ли исправлены проблемы, указанные главой Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973344-pochemu-v-gosbyudzhete-ne-hvataet-deneg-obyasnili-v-schetnom-komitete/