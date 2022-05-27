Пособия по инвалидности и потери кормильца стали получать больше казахстанцев

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Казахстанские семьи, которые потеряли кормильца, а также люди с инвалидностью могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Сколько людей с начала года получили такие пособия, узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 мая 2022 года, численность получателей государственных соцпособий по инвалидности составляет 525,8 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – 175,9 тыс. человек. Все они, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, получают государственные социальные пособия.

Стоит отметить, что в текущем месяце наблюдается небольшой рост численности получателей пособий. На 1 мая число людей с инвалидностью оказалось больше на 0,8 тыс. человек, чем в апреле, а число получателей пособий по случаю потери кормильца стало больше на 1,6 тыс. человек, чем в апреле этого года.

Сколько было выплачено денег

Рост числа получателей пособий не увеличило сумму выделенных на эти цели денег. Как и месяцем ранее, семьям без кормильца было выплачено за один месяц 7,7 млрд тенге.

А вот общая сумма пособий по инвалидности, несмотря на рост числа получателей, в апреле 2022 года оказалась меньше, чем месяцем ранее - 27,5 млрд тенге (в марте 27,6 млрд тенге).

Всего же за первые четыре месяца 2022 года казахстанцам в виде пособий было выплачено более 139,8 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего. Свою роль играет и размер прожиточного минимума.

По состоянию на 1 мая 2022 года, средний размер пособия по инвалидности равен 52 347 тенге, а пособия по случаю потери кормильца - 43 574 тенге. Эти суммы также оказались несколько меньше, чем были в марте текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1971280-posobiya-po-invalidnosti-i-poteri-kormiltsa-stali-poluchat-bolshe-kazahstantsev/