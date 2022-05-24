На что казахстанцы стали чаще брать кредиты

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Жители Казахстана ведут активную кредитную историю. Спрос на розничные займы продолжает расти, несмотря на ужесточение требований к заемщикам. На какие нужды стали чаще брать кредиты казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает Национальный Банк РК, первый квартал 2022 года показал рост спроса на розничные займы, некоторый спад был замечен только в сегменте автокредитования. Эти данные были получены в результате проведенного опроса казахстанских банков по вопросам кредитования.

Спрос на автокредиты

По мнению банков, причина в снижении спроса на автокредиты объясняется отсутствием льготных программ. Старая программа автокредита была завершена, а новую на тот момент не успели еще запустить. Таким образом, доля одобренных кредитных заявок на эти цели снизилась с 13% до 10%.

Также ужесточились и сами условия автомобильных кредитов – были повышены процентные ставки, а вместе с ними и требования к платежеспособности клиентов.

Тем не менее, такие условия не помешали показать рост числа заявок на 6,8%, по сравнению с первым кварталом 2021 года. Причем увеличилось не только количество, но и общие суммы запрашиваемых кредитов. Их средний размер вырос в 1,6 раза.

Спрос на ипотечные займы

По ипотечному кредитованию был зафиксирован рост спроса. Банки связывают это с повышением с 1 апреля 2022 года порога минимальной достаточности пенсионных накоплений для их изъятия в целях улучшения жилищных условий. Многие граждане старались успеть снять свои пенсионные накопления до ужесточения требований.

Иллюстративное фото: freepik.com

2022 год нельзя считать удачным для банковской сферы – сначала режим ЧП и приостановление всей банковской деятельности, затем нестабильная геополитическая ситуация и влияние санкций на деятельность дочерних российских банков в Казахстане.

Все это негативно влияло на банковскую сферу, тем не менее, количество обращений за ипотечными займами сохранилось на уровне предыдущего квартала, составив 135 тысяч заявок. Это в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер займов вырос на 20,4%.

Стоит отметить, что, как и в случае с автокредитом, условия на ипотечные займы также были ужесточены.

Спрос на залоговые и беззалоговые займы

В Казахстане также наблюдается и рост спроса на залоговые и беззалоговые займы. Связано это в первую очередь с увеличением спроса на товары длительного пользования. Также свою роль сыграли и маркетинговые акции отдельных банков.

Как показывают официальные данные, количество заявок на залоговые и беззалоговые займы увеличилось в 1,8 и 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средний размер вырос на 50,8% и 26,1% соответственно.

Это притом, что из-за режима ЧП и санкционного противостояния было общее снижение количества обращений по займам в отчетном квартале на 16% по залоговым и на 10% по беззалоговым. Отметим, что условия по данным кредитам, как и по вышеперечисленным, также были ужесточены.

Чего ожидают банки от сферы кредитования

Во втором квартале 2022 года казахстанские банки ожидают снижения спроса по ипотечным и залоговым займам. С другой стороны, по беззалоговым кредитам ожидается рост.

Также, несмотря на запуск программы льготного автокредитования, ожидается дальнейшее падение спроса в этом секторе.

Вместе с этим банки планируют еще сильнее ужесточить условия по всем сегментам розничного кредитования. Как отмечают в Нацбанке РК, данный опрос проводился с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов. Участвовали в опросах 20 казахстанских банков второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970810-na-chto-kazahstantsy-stali-chasche-brat-kredity/