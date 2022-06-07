Сколько задолжали казахстанцы микрофинансовым организациям

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Казахстанцы стали чаще брать микрокредиты. Растет как общая сумма займов, так и количество просроченных платежей. Сколько задолжали казахстанцы микрокредитным организациям, узнали журналисты NUR.KZ.

Микрокредиты отличаются самой высокой процентной ставкой среди всех возможных займов. Казахстанцы, которые берут микрозаймы, потом не только выплачивают большие проценты, но и рискуют в случае просрочки попасть в долговую яму.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР) по состоянию на 1 апреля 2022 года, совокупные активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), составили порядка 1,76 трлн тенге. За первый квартал текущего года сумма активов увеличилась на 12%.

Вся сумма активов делится между тремя типами ООМФД:

микрофинансовые организации (МФО) – 982,5 млрд тенге ( 55,9%);

( кредитные товарищества – 563,2 млрд тенге (32,0%);

ломбарды – 212,5 млрд тенге (12,1%).

Сколько задолжали казахстанцы МФО

Займы, предоставленные МФО и кредитными товариществами, составили 77,0% и 94,4% от активов соответственно. При этом в активах ломбардов и онлайн-кредиторов ссудный портфель, за вычетом резервов на обесценение, составляет 67,1% и 85,5% соответственно.

Ссудный портфель всех казахстанских ООМФД за первый квартал 2022 года увеличился на 107 млрд тенге (7,8%), и по состоянию на 1 апреля текущего года составил 1,48 трлн тенге. Такой рост в основном связан с увеличением количества займов физическим лицам.

Сумма займов физлицам, выданных ООМФД на 1 апреля 2022 года, составила 1,07 трлн тенге, увеличившись за первый квартал года на 4,2%.

В то же время займы индивидуальным предпринимателям выросли на 8,0%, до 0,36 трлн тенге.

При этом растет не только закредитованность населения, но и количество просроченных микрокредитов.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в портфеле ООМФД на первое апреля 2022 года в среднем составил 4,9%. В начале года этот показатель составлял 4,5%. Среди простых казахстанцев этот показатель выше – 6,5% (1 января было 5,8%), а среди юридических лиц – 0,3% (в начале года 0,2%).

К кредитам нужно подходить со всей ответственностью. Перед тем, как его оформлять, стоит взвесить все "за" и "против" и просчитать возможные последствия.

Это особенно касается микрозаймов и кредитов "до зарплаты", так как они отличаются самой высокой предельной процентной ставкой – ГЭСВ для первых равна 56%, а номинальная ставка на вторые – 25% на 45 дней, что в итоге даже выходит больше 56%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972906-skolko-zadolzhali-kazahstantsy-mikrofinansovym-organizatsiyam/