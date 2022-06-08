Как выросли цены на товары и услуги в Казахстане и мире

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Высокая инфляция затронула не только Казахстан. Во многих странах цены на товары и услуги растут не по дням, а по часам. Жители каких стран сильнее всего ощутили на себе рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

В мае текущего года в Казахстане инфляция достигла рекордных 14%. Подорожание товаров и услуг происходит с начала весны и продолжается до сих пор. Текущий рост цен произошел в том числе и из-за созданной геополитической напряженности и санкционного противостояния.

Как отмечают аналитики Ranking.kz, данный кризис отличается от прошлых, региональных, которые касались только стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текущий рост цен коснулся большинства стран мира, поэтому данную проблему можно смело называть общемировой.

Инфографика: ranking.kz

Жители каких стран столкнулись с ростом цен

Граждане большинства стран столкнулись с резким ростом цен на товары и услуги. Не стали исключением и страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным аналитиков, средний показатель инфляции в ОЭСР в апреле текущего года составил 9,2% (годом ранее - 3,3%). Если брать во внимание только европейских участников ОЭСР, то показатель выше - 12,7%. Годом ранее рост цен составлял всего 3,1%.

Согласно обзору ОЭСР, уже 12 стран зафиксировали двузначные показатели инфляции. Самые худшие показатели наблюдаются в Турции - сразу 70%, а самые низкие в Китае - всего 2,1%.

С высокими темпами инфляции столкнулись также жители Аргентины (58%), Эстонии (18,9%), Литвы (16,8%), России (16,7%) и Чехии (14,2%).

С ростом цен столкнулась даже Япония (до 2,5%), где в прошлом 2021 году была отрицательная инфляция (-1,1%), то есть цены не росли, а падали.

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что рост цен в этих странах наблюдался еще до начала военных действий в Украине и был связан с последствиями от пандемии коронавируса.

Рост цен зафиксирован по всем направлениям. Так, в странах ОЭСР продовольственная инфляция ускорилась за год с 1,68% до 11,51%, в Евросоюзе — с 0,1% до 8,6%.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Индекс цен на продовольствие во всем мире вырос с 122,1% в апреле 2021 года до 158,5% в апреле 2022 года.

Индекс цены на мясо вырос до 121,9%, на молочные продукты - до 147,1%, на зерновые - до 169,5%, на растительное - масло 237,5% и на сахар - до 121,8%.

В свою очередь, уровень инфляции на товары сегмента энергетики в странах ОЭСР подскочил с 16,47% до 32,53% за год. Цены на товары и услуги помимо продовольствия и сегмента энергетики также заметно выросли.

Тем временем в Казахстане продовольственные товары подорожали на 19% за год, непродовольственные товары — на 11,9%, платные услуги — на 9,1%.

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что правительством предпринимались определенные шаги по сдерживанию цен. Еще в начале января текущего года правительство приняло следующие меры:

Впрочем, как отмечают аналитики, данные меры могли быть эффективными до геополитического шока, однако в данный момент их недостаточно.

Чтобы компенсировать урон экономике и сдержать рост цен, Нацбанку РК даже пришлось повысить базовую ставку до 14% и оставить ее на этом уровне даже спустя три месяца.

Рекордная инфляция в Казахстане на фоне роста цен в других странах уже не кажется катастрофической. В некоторых категориях товаров, таких, как сахар, усилий по остановке роста цен оказывалось недостаточно, однако, как показывают данные, с подорожанием этого товара столкнулись многие жители и других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973127-kak-vyrosli-tseny-v-kazahstane-i-mire/