Кризис 2008 года может повториться, считают международные аналитики

Иллюстративное фото: freepik.com

Стоимость жилья активно растет не только в Казахстане, но и в остальном мире. При этом международные аналитики сообщают о риске повторения кризиса 2008 года. Так, уже были достигнуты некоторые аналогичные показатели. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Мировой экономический кризис 2008 года стал одним из сильнейших глобальных потрясений, последствия которого могут сохраняться и в текущем году.

Одной из причин этого явления 14 лет назад стал кризис жилищного рынка США, связанный с ипотечным кредитованием. На тот момент рынок жилья был "перегрет" – цены были завышены из-за большого спроса и перекупленности.

В результате образовался "пузырь" на рынке недвижимости, который "лопнул" и привел к кризису в банковской сфере и повлиял на экономику других стран, включая и Казахстан.

В 2022 году наблюдается аналогичная ситуация, угрожающая новым кризисом, отмечают международные аналитики.

Иллюстративное фото: freepik.com

Цены на жилье в Казахстане

Ситуация на рынке жилья в Казахстане в 2022 году остается сложной. Так, в марте жилье подорожало еще больше:

новостройки – цены в сравнении с мартом 2021 года выросли на 20,3%;

вторичный рынок – годовой рост составил 27,7%;

аренда – съемное жилье стало на 22,5% дороже за год.

При этом, согласно мнению отечественных аналитиков, рост цен в текущем году может продолжиться, несмотря на введение новых порогов минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений.

Однако такая тенденция была зафиксирована и в США, что указывает на глобальные риски.

Цены на жилье в США

За последний год стоимость жилья в США повысилась на 19,2%.

В то же время, самый большой годовой скачок за несколько лет перед кризисом 2008 года составлял 14,5%. То есть перегретость рынка в 2022 году оказалась более серьезной.

Иллюстративное фото: freepik.com

Так, согласно сообщению Fortune.com, специалисты отмечают, что рынок жилья в США вступил в нездоровую фазу, а цены на недвижимость снова становятся несоответствующими фундаментальным показателям.

При этом, в отличие от событий 2008 года, дополнительными негативными факторами стали:

кризис доверия Федеральной резервной системе США – ожидается циклическое повышение базовой ставки;

рекордная инфляция – зафиксировано самое высокое подорожание товаров за последние 40 лет;

энергетический кризис – цены выросли почти на 50% на бензин и почти вдвое на газ;

рост ставок по ипотеке – средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США в апреле составила 5,11% (3,22% в январе), что выше максимальных показателей с 2011 года.

В свою очередь, портал Realtor.com сообщает, что прогнозы специалистов указывают на дальнейшее подорожание жилья в США. То есть, пузырь может продолжить надуваться.

И даже если они снизятся из-за повышения базовой ставки, заемщики могут столкнуться с высокими кредитными платежами, которые уже на 42% выше, чем были год назад.

Таким образом, глобальное подорожание жилья вместе с факторами роста цен на энергоносители и ускорением инфляции могут привести к новому кризису, который также может затронуть Казахстан.

Напомним, что в 2009 году последствия кризиса привели ко второй девальвации тенге.

В нынешних условиях, когда курс казахстанской валюты является плавающим, ее стоимость будет зависеть от рыночных механизмов и внешних экономических факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966593-krizis-2008-goda-mozhet-povtoritsya-schitayut-mezhdunarodnye-analitiki/