Укрепление доллара, несмотря на резкое падение, прогнозирует казахстанский эксперт

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По итогам вчерашних вечерних торгов на KASE доллар подешевел сразу на 9 тенге. Однако казахстанский экономист считает, что американская валюта еще отыграет в цене.

В обменниках доллары продают по 466 - 472 тенге. Рост нацвалюты наблюдается уже не первый день. Однако эксперты советуют не спешить с выводами, передает телеканал "Астана".

Экономисты считают, в США не пустят ситуацию на самотек.

"В этом году Федеральная резервная система США будет еще несколько раз поднимать ставку свою, а это значит, доллар подорожает не только к тенге, но и ко всем другим валютам мира", - пояснил финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Отмечается, что с начала года США только единожды повысили базовую ставку. Пока они вновь не повысят ставку, тенге будет укрепляться. Эксперт уверен, что этому не помешает даже постепенное падение нефти.

По словам Расула Рысмамбетова, пусть баррель больше не стоит 120 долларов, однако и нынешняя цена Казахстану только на руку.

"Для нас, как для нефтедобывающей страны, любая котировка нефти выше 70 долларов за баррель - это прям подарок. Поэтому, что он будет 71, что он будет 100, в любом случае шикарно. Выше 60-ти терпимо, выше 70-ти хорошо", - отметил аналитик.

Напомним, накануне глава МНЭ Алибек Куантыров сообщил, что в этом году правительство закладывает в бюджете доллар по 460 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963650-ukreplenie-dollara-nesmotrya-na-rezkoe-padenie-prognoziruet-kazahstanskiy-ekspert/