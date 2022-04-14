Стоимость авиабилетов выросла на 20% в США

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Стоимость авиабилетов в США выросла на 20% по сравнению с допандемическим уровнем. Максимальное повышение цены произошло в марте 2022 года из-за инфляции, роста цен на топливо и высокого спроса на билеты, передает CNBC.

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В марте 2022 года американцы потратили 8,8 млрд долларов на авиабилеты по внутренним рейсам. Это на 28% больше, чем в марте 2019 года. Стоимость билетов за этот период выросла на 20%. При этом количество заказов увеличилось лишь на 12%. Такие данные опубликовало агентство Adobe Digital Economy Index на прошлой неделе. Повышение цен на авиабилеты — одно из последствий инфляции, влияние которой потребители уже ощутили в супермаркетах, на заправочных станциях и на рынке жилья.

Руководители авиакомпаний решили переложить большую часть расходов, связанных с повышением цен на топливо, на потребителей. После двух лет пандемии COVID-19 люди готовы платить рекордные суммы за возможность посетить новое место. По данным Platts, в понедельник цены на топливо для авиалайнеров остановились на уровне 3,2827 доллара за галлон. Это в два раза дороже, чем в начале 2022 года. Согласно данным Adobe, агентства, которое отслеживает заказы на платформах шести крупнейших авиакомпаний США, путешественники уже бронируют билеты на период с июня по август 2022 года. И даже на раннее бронирование цены выросли на 8% по сравнению с 2019 годом. Количество бронирований увеличилось на 3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1964806-stoimost-aviabiletov-vyrosla-na-20-v-ssha/