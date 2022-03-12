Самый высокий рост цен за последние 40 лет зафиксирован в США

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Бюро трудовой статистики США заявило, что в феврале 2022 года цены в стране выросли на 0,8% по сравнению с январем. Это не самый лучший показатель, поскольку в марте, на фоне обострения российско-украинского конфликта, показатель роста цен может стать еще выше, передает The Washington Post.

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По сравнению с прошлым годом рост цен в феврале 2022 года составил 7,9%. Это самый большой показатель за последние 40 лет. При этом отчет Бюро трудовой статистики не отражает текущую нагрузку на мировую экономику и энергетические рынки. Неопределенность, которая до этого была связана с последствиями COVID-19, за последние две недели обострилась в связи с российско-украинским кризисом. Стоимость галлона бензина в четверг достигла 4,31 доллара. Малый и средний бизнес, а также американские домохозяйства сталкиваются с необходимостью планировать расходы.

Экономисты утверждают, что ситуация с ценами будет ухудшаться по мере обострения геополитической обстановки.

"Ситуация и так была накалена, а теперь она накалена до предела. Все ждали, что в ближайшее время трудности кончатся, но оказалось, что главные проблемы только впереди", — говорит главный экономист консалтинговой фирмы Grant Thornton Дайан Суонк. По данным Бюро, февральская инфляция была обусловлена ростом цен на бензин, жилье и продукты питания. Бензиновый индекс вырос на 6,6% в феврале после падения на 0,8% в январе. До того, как прекратился импорт российской нефти, США договорились с другими мировыми державами о поставках нефти из стратегических запасов. Таким образом, руководство страны пыталось сдержать инфляцию, но антироссийские санкции ударили и по самим американцам.

Представители Республиканской партии обвиняют в скачке цен не только геополитическую ситуацию, но и недальновидную, на их взгляд, экономическую стратегию президента Джо Байдена. Республиканцы также обвиняют Федеральную резервную систему в бездействии. Ожидается, что ФРС повысит базовую процентную ставку на следующей неделе. При этом американцам пообещали, что повышение будет умеренным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960219-samyy-vysokiy-rost-tsen-za-poslednie-40-let-zafiksirovan-v-ssha/