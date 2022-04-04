Рекордный рост цен на фоне укрепления тенге зафиксировали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Март 2022-го года характеризуется сразу двумя экономическими событиями – неожиданным укреплением национальной валюты и ожидаемым ростом цен на все товары и услуги. Как сильно изменились цены в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики за март, Казахстан столкнулся с рекордной инфляцией – 12% в годовом исчислении, а за месяц – 3,7%. Для сравнения, месячный рост цен товаров и услуг в феврале 2022-го года составлял всего 0,8%.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Что выросло в цене больше всего

Традиционно больше всего подорожали продовольственные товары – на 15,4%. Сильнее всего жители Казахстана ощутили на себе рост цен на сахар. В марте 2022-го года, по сравнению с прошлогодним мартом, цены на сахарный песок выросли на 51,5%.

Недавние слухи о дефиците сахарного песка и последующий за ним ажиотаж внесли свою лепту в подорожание данного продукта. Стоит отметить, что подорожание сахара случилось из-за спекулянтов, которые намеренно завышали цены, а некоторые даже удерживали товар, не поставляя его в точки продажи.

Помимо сахара, сильно выросли в цене и свежие овощи. По сравнению с прошлогодними, рост цен в марте этого года достиг 44%. Картофель подорожал на 37,8%, а цены на свежие фрукты поднялись на 12,2%.

Выросли цены и на мясо. Так, баранина спустя год выросла на 16,7%, конина – на 15,1%, свинина – на 11,1%. Но сильнее всего выросло в цене мясо птицы: по сравнению с мартом 2021 года, цены на продукт поднялись на 25,5%.

Также подорожала и мука: в среднем цены на нее выросли на 15%. Вслед за ней прибавили в цене и макароны – на 17,7%, хлеб – на 11,4%, другие мучные и булочные изделия – на 13,6%, и кондитерские изделия – на 11,3%.

Ожидаемо поднялось в цене и молоко – на 13,1%, которое также подстегнуло рост цен и на другие молочные продукты. Твердый сыр – на 12,1%, на кисломолочные продукты – на 12,5%, и сливочное масло – на 11,4%.

Подорожали и другие продовольственные товары: масло подсолнечное – на 23,8%, напитки – на 14,3%, алкоголь – на 9,6%, и табачные изделия – на 15,2%

Единственный продукт питания, который не только не вырос в цене, но и заметно подешевел, являются куриные яйца. Так, их цена упала в среднем на 4,6%.

Что стало с ценами на непродовольственные товары

По сравнению с мартом 2021 года, цены на непродовольственные товары также выросли. В среднем прирост цен достиг 10,9%.

Ситуация усложняется еще и тем, что большая часть непродовольственных товаров производится не в Казахстане и является импортной, то есть приобретается у иностранных производителей. Здесь важно отметить, что рост доллара в цене отражается и на цене всей импортной продукции.

Так, цены на бытовые приборы выросли на 27,8%, а автомобили – на 19,8%. Мебель, домашние принадлежности и стройматериалы – на 11,8%. Химия – порошки и прочие чистящие средства – выросли в цене на 10,8%.

Товары личного пользования подорожали на 10,2%, лекарства – на 5,8%, а на текстильную продукцию – на 7,1%.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Рост цен в сфере услуг

Рост цен затронул и налоги со сферой услуг. Так, стоимость электроэнергии, по сравнению с мартом 2021 года, выросла на 10,6%, вывоз ТБО – на 8,8%, газ и канализация подорожали на 3,2% и 1,1% соответственно. А вот цены на центральное отопление снизились на 2,2% – это же касается и горячей воды: тут мы видим снижение на 1,1%.

Что касается сферы услуг, то заметнее всего выросли цены в общепите и санаториях – на 11,3% и 11,5% соответственно. Следом за ними виден рост цен и в сфере здравоохранения – на 9,7%.

Услуги общественного транспорта подорожали на 4,7%. Цены в парикмахерских и прочих заведениях личного обслуживания также выросли – на 8,9%. Инфляции подвергся и гостиничный бизнес – на 6%.

Как видно, рост цен, по сравнению с предыдущим годом не просто заметен, в некоторых сферах он колоссален. Одна из причин – политическая и экономическая ситуация в мире, а также санкционное противостояние.

Однако, несмотря на быстрый рост инфляции, действия правительства положительно повлияли на экономическую ситуацию в стране и помогли избежать худших вариантов развития событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1963420-rekordnyy-rost-tsen-na-fone-ukrepleniya-tenge-zafiksirovali-v-kazahstane/