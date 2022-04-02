S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

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1 апреля международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный". Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

В финрегуляторе отметили, что сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов Казахстана нейтрализуют последствия экономического спада в России в течение следующих двух лет.

Повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период.

Правительство планирует оперативно восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся экономической ситуации.

Аналитики также заметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики.

Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов, позволят Казахстану успешно справиться с потенциальными внешними шоками.

Инфляция в феврале достигла 8,7%, что выше установленного Национальным банком коридора в 4-6%.

Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 2%. Агентство подчеркнуло, что Нацбанк РК оперативно среагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%.

В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге финрегулятором совместно с правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также, по мнению S&P, введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана.

По предположению S&P, в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности.

А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды.

Напомним, в марте из-за сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Позже стало известно, что Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии. В связи с этим эксперты рассказали о рисках для экономики нашей страны.

Недавно в консорциуме назвали сроки завершения ремонтных работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963218-sp-podtverdilo-suverennyy-reyting-kazahstana/