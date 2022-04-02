S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана
1 апреля международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный". Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка РК.
В финрегуляторе отметили, что сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов Казахстана нейтрализуют последствия экономического спада в России в течение следующих двух лет.
Повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период.
Правительство планирует оперативно восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся экономической ситуации.
Аналитики также заметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики.
Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов, позволят Казахстану успешно справиться с потенциальными внешними шоками.
Инфляция в феврале достигла 8,7%, что выше установленного Национальным банком коридора в 4-6%.
Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 2%. Агентство подчеркнуло, что Нацбанк РК оперативно среагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%.
В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге финрегулятором совместно с правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также, по мнению S&P, введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана.
По предположению S&P, в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности.
А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды.
Напомним, в марте из-за сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Позже стало известно, что Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии. В связи с этим эксперты рассказали о рисках для экономики нашей страны.
Недавно в консорциуме назвали сроки завершения ремонтных работы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963218-sp-podtverdilo-suverennyy-reyting-kazahstana/