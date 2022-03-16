Скачок цен на продукты после событий в Украине: Токаев рассказал, что будет делать Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил о том, что скачок цен на продовольствие после событий в Украине требует решения. В первую очередь, в стране нужно качественно провести посевную компанию, передает корреспондент NUR.KZ.

"На первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу.

Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.

Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений", – заявил Токаев.

Он напомнил, что нужно следить за уровнем осадков в регионе, чтобы засуха не повлияла на урожайность и нехватку корма.

"Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам", – сказал Токаев.

Напомним, что сегодня Токаев озвучил свое послание казахстанцам – о чем говорил президент, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961094-skachok-tsen-na-produkty-posle-sobytiy-v-ukraine-tokaev-rasskazal-chto-budet-delat-kazahstan/