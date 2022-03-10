Как курс доллара может повлиять на стоимость жилья в Казахстане, рассказали аналитики

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Стоимость национальной валюты снизилась по отношению к доллару США за последние недели. О том, как это может отразиться на стоимости жилья на внутреннем рынке страны, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане рынок жилья обычно чутко откликается на изменение стоимости национальной валюты по отношению к доллару или евро.

Реакция рынка может быть как резкой, так и сглаженной. А в некоторых случаях отклик рынка жилья происходит с некоторой задержкой.

Как сообщают аналитики портала EnergyProm.kz, в любом случае стоимость жилья всегда следовала за курсом тенге.

Будут ли расти цены на жилье

Данные за 2014 год указывают на то, что при росте курса доллара к тенге на 17,8% стоимость нового жилья подорожала на 15,2% за квадратный метр. А вторичный рынок вырос на 19,9%.

А из-за девальвации в 2016 году первичное жилье выросло в цене почти на 10%. Вторичное — на 7,9%. То есть видна непосредственная связь между стоимостью жилья и курсом тенге.

В свою очередь, это указывает на то, что ожидается дальнейший рост цен на рынке жилья в Казахстане, считают аналитики.

Динамика роста цен на валюты (евро, доллар) и новое жилье в Казахстане. Источник: EnergyProm

Причины роста цен в 2022 году

Основной причиной такого явления аналитики называют импортозависимость строительной отрасли Казахстана.

Так, несмотря на то, что все внутренние денежные расчеты производятся в тенге, стройматериалы закупаются за границей за счет иностранной валюты – долларов США.

Соответственно, как отмечают аналитики, у застройщиков не останется выбора: с очередным скачком курса себестоимость жилья увеличится, а значит – вырастут и цены на жилье.

Так, схожая ситуация сложилась в 2021 году, когда курс тенге оставался относительно стабильным. Но в то же время на мировом рынке стройматериалов выросли цены, что повлияло и на казахстанский рынок жилья.

"Любое другое развитие событий маловероятно: иначе застройщики просто не смогут даже достроить уже существующие объекты, а не то что начать новые", – сообщают аналитики.

Другими словами, по мнению аналитиков в текущем году можно ожидать заметного подорожания жилья в Казахстане.

Напомним, что ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщали о планах по снижению цен на жилье и стройматериалы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1960052-kak-kurs-dollara-mozhet-povliyat-na-stoimost-zhilya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/