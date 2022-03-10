Доллар подешевел в Казахстане

Иллюстративное фото: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

Сегодня, 10 марта, курс доллара немного снизился по результатам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже. Актуальные данные опубликовал официальный сайт KASE.

По результатам утренних торгов курс доллара опустился до отметки в 508,62 тенге - за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.

Между тем согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:

в Алматы купить доллары можно по 510 - 523 тенге, продать - по 504 - 517 тенге;

купить доллары можно по 510 - 523 тенге, продать - по 504 - 517 тенге; в Нур-Султане банки продают доллары по 512 - 523 тенге, а покупают по 506 - 517 тенге;

банки продают доллары по 512 - 523 тенге, а покупают по 506 - 517 тенге; в Шымкенте купить доллары можно за 512 - 523 тенге, а продать - за 506 - 517 тенге.

По данным сайта kurs.kz, в обменниках Алматы доллары продают в среднем по 519 тенге, столичные обменники также продают американскую валюту по 519 тенге, а в обменниках Шымкента средняя цена за доллар составила 524,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960011-dollar-podeshevel-v-kazahstane/