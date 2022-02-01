Как планируют снижать цены на жилье и строительные материалы в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

МИИР РК расставило приоритеты на снижение стоимости жилья, развитие производства стройматериалов и планирование застройки городов с учетом мнения общественности. Как будет предотвращено колебание цен и сколько дополнительных рабочих мест будет создано, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), жилищная политика впредь будет направлена на снижение стоимости жилья, развитие производства стройматериалов, прозрачность в строительной сфере, масштабную ревизию инженерно-коммунальных сетей и планирование развития городов с учетом современной урбанистики и мнений общественности.

Специалисты министерства в число главных задач включают обеспечение разумного баланса между снижением стоимости жилья и сохранением динамики развития строительной отрасли, которая дает работу 640 тыс. казахстанских рабочих и специалистов.

По итогам 2021 года в Казахстане построено более 17 млн кв. м жилья. Это сразу на 11,4% больше, чем в годом ранее. По предварительным данным это позволило улучшить свои жилищные условия 151 тыс. граждан .

Так как инвестиции в жилищное строительство в сравнении с предыдущим периодом возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн. тенге, министерство предлагает определить такой же годовой объем ввода жилья на 2022 год.

Также для недопущения удорожания стоимости жилья и стройматериалов министерством проводится работа в трех направлениях: развитие производства собственных строительных и отделочных материалов, совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, а также стимулирование активной цифровизации.

В строительной отрасли действует 46,4 тыс. предприятий (из них 2,5 тыс. занимаются производством стройматериалов). В совокупности они обеспечивают занятость 641 тыс. работников и специалистов.

Насколько отечественные производители покрывают потребность в базовых стройматериалах

В МИИР также сообщают, что по итогам 2021 года производство строительных материалов в стране выросло на 9,8% и достигло уровня 902,7 млрд тенге.

Как было указано выше, производством стройматериалов в стране занимаются 2,5 тыс. предприятий, где работают порядка 26,2 тыс. человек.

Рынок строительных материалов в Казахстане составляет $2,7 млрд, из них:

отечественного производства - 57% ( $1,6 млрд ),

), импортных - 43% ($1,15 млрд).

Иллюстративное фото: Pixabay

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев пояснил, что казахстанские производители почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка в таких базовых стройматериалах, как бетон, цемент, стеновые материалы.

Тем не менее, существует импортозависимость от стройматериалов сегмента финишной отделки с высокой добавленной стоимостью. Поэтому планируется создание новых производств для снижения цен на отделочные стройматериалы.

Отметим, что в Казахстане наиболее востребованы такие материалы, как санфаянс, ламинированные покрытия, стекловата, керамическая плитка, межкомнатные двери, теплоизоляционные материалы, алюминиевые радиаторы, полиэтиленовые трубы, металлочерепица, арматура и так далее. Эти товары в дальнейшем должны быть обеспечены отечественными производителями.

Всего планируется реализовать 35 импортозамещающих проектов на 601,3 млрд. тенге. Это предусматривает и создание более 8,5 тысяч новых рабочих мест.

Таким образом, к 2025 году среднегодовая потребность в стройматериалах на 303 млрд тенге будет покрыта по более, чем 10 видам продукции.

Таким образом Министерство рассчитывает снизить долю импорта на 60% и предотвратить колебание цен.

Напоминаем, что среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале 2021 года достигала 314 300 тенге, что значительно превышало средний показатель по стране (243 667 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954053-kak-planiruyut-snizhat-tseny-na-zhile-i-stroitelnye-materialy-v-kazahstane/