Станет ли жилье доступнее в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики

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Ситуация на рынке жилья в Казахстане остается сложной: цены продолжают расти на все виды жилой недвижимости, включая аренду. О том, что и как может повлиять на стоимость квартир в текущем году, читайте в материале NUR.KZ.

Результаты статистических данных за январь 2022 года показали, что рост цен на жилье в Казахстане продолжился.

При этом сохраняется высокий спрос на покупку квартир.

О том, почему сохраняется такая динамика цен и чего следует ожидать казахстанцам в 2022 году, рассказали аналитики FinReview.

Дефицит жилья сохраняется

Международный стандарт ООН подразумевает, что на одного человека должно приходиться не менее 30 квадратных метров.

А в Казахстане этот показатель составляет 22,6 квадратных метра. То есть имеется дефицит жилья.

Для достижения указанных норм необходимо возвести еще 180-200 млн квадратных метров. При этом планы правительства к 2027 году подразумевают постройку всего 103 млн единиц жилплощади.

"Если учесть среднегодовой прирост населения на уровне 1,3% и взять за основу текущую динамику развития строительного рынка, то даже при такой ситуации дефицит жилья сохранится в ближайшие 15–20 лет", – сообщают аналитики.

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Вторичка обгоняет первичный рынок

Недостаток новых объектов при ажиотажном спросе на жилье привел к тому, что вторичный рынок недвижимости стал пользоваться большим спросом.

Так, в январе 2022 года средняя стоимость "вторички" впервые обогнала новостройки и составила 409 177 тенге за квадратный метр против 386 358 тенге в новых домах.

То есть возникают ситуации, когда владельцы вторичного жилья искусственно повышают стоимость, так как спрос остается высоким, считают аналитики. Соответственно, обвала цен в ближайшее время не предвидится.

К основным причинам подорожания жилья и создания высокого спроса различные эксперты относят:

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Остановится ли рост цен

Итоги января 2022 года показали, что первичное жилье подорожало на 2,1% за месяц, а вторичное — на 2,8%.

Аналитики предполагают, что далее, до апреля, цены на жилье могут скорректироваться (снизиться) в пределах 10%. Это может быть связано с перезагрузкой рынка жилья из-за ввода новых порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.

Однако специалисты не ожидают реального и значительного падения цен.

"Как правило, в условиях рыночной экономики стоимость жилья растет выше уровня инфляции. Однако сейчас и без этого цены завышены на 15–20%, а значит сначала должна произойти коррекция стоимости.

Но она маловероятна, вернее цены на жилье не упадут, а продолжат расти в пределах 5% в течение первого полугодия. Эта динамика, находящаяся ниже инфляции, и есть коррекция", – отмечают аналитики FinReview.

А во втором полугодии 2022 года они ожидают рост цен в пределах 10%.

Напомним, что ранее в МИИР заявили, что жилищная политика в Казахстане будет направлена на снижение стоимости жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956323-stanet-li-zhile-dostupnee-v-kazahstane-v-2022-godu-rasskazali-analitiki/