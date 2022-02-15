Как в январе изменились цены на жилье в Казахстане

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Бюро Нацстатистики опубликовало данные за январь 2022 года о стоимости благоустроенного и нового жилья с черновой и чистовой отделкой. Как изменились цены на квартиры и стоимость их аренды в первом месяце текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в январе 2022 года в среднем по республике цена продажи нового жилья с черновой и чистовой отделкой составила 386 358 тенге за 1 квадратный метр. По сравнению с предыдущим месяцем она повысилась на 2,1%.

Самое дорогое жилье в январе текущего года было в Нур-Султане (490 796 тенге за кв. м), Шымкенте (447 446 тенге за кв. м) и Алматы (421 725 тенге за кв. м).

Дешевле всего по стране новое жилье обходится в Кызылорде, там оно в среднем стоит 170 173 тенге за квадратный метр. При определении среднего показателя, жилье, купленное по программе "Нурлы Жер", тоже учитывалось.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Как изменились цены на благоустроенное жилье и его аренду

Цена квартир в январе при перепродаже составила в среднем 409 177 тенге за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2021 года жилье на вторичном рынке подорожало на 2,8%.

Выше среднереспубликанского значения стоимость благоустроенного жилья в столице, где его средняя цена достигает 537 193 тенге за квадратный метр. В городе Алматы средняя цена одного квадратного метра находится на уровне 444 001 тенге.

В Шымкенте средние цены на вторичное жилье составляют 372 014 тенге за кв. м, немногим меньше стоят квартиры в Караганде - 324 589 тенге за кв. м. Самое недорогое жилье по крупным городам Казахстана можно приобрести в Кызылорде (214 031 тенге за кв. м).

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 5,2%, достигнув 3 395 тенге за квадратный метр.

Дороже всего по стране арендовать благоустроенное жилье в столице (3 802 тенге за кв. м) и Алматы (3 566 тенге за кв. м). Дешевле всего можно снять жилье в Таразе (1 392 тенге за кв. м) и Кызылорде (1 453 тенге за кв. м).

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Справочно: с января 2022 года изменена методика расчета средней цены на перепродажу квартир и арендной платы за благоустроенное жилье по республике. Средняя цена по республике рассчитана как средневзвешенная, на основе средних цен вида жилья городов и их весовых составляющих.

Весовые составляющие для перепродажи квартир определяются на основе данных о количестве сделок купли-продажи квартир в многоквартирном доме, арендной платы за благоустроенное жилье – на основе данных об объеме оказанных услуг по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого.

В связи с тем, что веса городов Нур-Султан и Алматы занимают наибольшую долю по перепродаже квартир, средняя цена по стране сложилась на уровне 409 177 тенге за 1 кв. м, по аренде жилья – средняя цена составила 3 395 тенге, соответственно.

Для сопоставимости сравнения средних цен по республике, пересчитана цена декабря 2021 года с учетом весов.

Ранее в МИИР заявили, что жилищная политика впредь будет направлена на снижение стоимости жилья, развитие производства стройматериалов, прозрачность в строительной сфере, масштабную ревизию инженерно-коммунальных сетей и планирование развития городов с учетом современной урбанистики и мнений общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956120-kak-v-yanvare-izmenilis-tseny-na-zhile-v-kazahstane/