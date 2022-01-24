Нацбанк увеличил базовую ставку: как это может повлиять на курс тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Базовая ставка – это инструмент Национального банка РК, с помощью которого он регулирует процессы на денежном рынке страны. О том, как ее рост или снижение может отразиться на стоимости национальной валюты, читайте в материале NUR.KZ.

Под термином "базовая ставка" следует понимать основной инструмент денежно-кредитной политики и размеры вознаграждения по неустойке, начислении пени и так далее.

Этот термин был официально закреплен законом Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста".

Базовая ставка может меняться в зависимости от актуального состояния экономики, уровня инфляции и так далее. Однако принятие решений об изменении ставки происходит регулярно по запланированному графику.

Например, 24 января 2022 года решением Национального банка РК базовая ставка была увеличена с 9,75% до 10,25%.

Влияние ставки на курс тенге

Посредством изменения базовой ставки центральные банки могут влиять на обменный курс национальной валюты.

Например, повышение базовой ставки может укрепить курс тенге: увеличивается привлекательность национальной валюты и депозитов для населения. Соответственно, казахстанцы начинают чаще хранить деньги в тенге, ускоряется процесс дедолларизации вкладов.

Поэтому изменение значения базовой ставки до 10,25% может положительно отразиться на стоимости национальной валюты Казахстана.

А в случаях, когда ставка снижается, интерес населения переключается в сторону иностранных валют – растет их доля в общем объеме депозитов.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также другим инструментом влияния на курс тенге являются валютные интервенции. Однако этот метод оказывает эффект непосредственно на сферу валют.

В свою очередь, от значения базовой ставки могут измениться и другие условия финансовой сферы жизни населения.

На что еще влияет ставка Нацбанка

Повышение ставки Нацбанка ведет к росту процентных ставок денежного рынка, в том числе и банковского.

Другими словами, растет базовая ставка – растут номинальные процентные ставки, как по депозитам, так и по кредитам. Тогда займы становятся менее доступными, а вклады – более прибыльными.

Дело в том, что банки второго уровня устанавливают процент вознаграждения по кредитным продуктам, опираясь на различные факторы. А базовая ставка в этом процессе является основой.

Так, если ставка нацбанка равна 10,25%, то вознаграждение по кредитам не будет ниже этого уровня, за исключением некоторых льготных программ.

Депозиты также будут становиться более или менее прибыльными в зависимости от официального значения базовой ставки. Например, наиболее популярные среди населения несрочные вклады обычно имеют проценты, которые равны ставке Нацбанка.

Но при этом рекомендованные значения вознаграждений по депозитам могут меняться не сразу.

Другими словами, центральные банки стран используют базовую ставку как инструмент регулирования денежно-кредитной политики.

И, если на данный момент нужно укрепить тенге, базовую ставку увеличивают, а если нужно снизить проценты в области кредитования и оживить этот рынок, то ее уменьшают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952382-natsbank-uvelichil-bazovuyu-stavku-kak-eto-mozhet-povliyat-na-kurs-tenge/