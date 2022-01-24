Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 10,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п., передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Как уточнили в главном банке страны, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 9,25%.

Решение принято с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции в установленный целевой коридор 4-6% к концу 2022 года.

В Нацбанке сообщили, что в большинстве экономик мира, в том числе странах – основных торговых партнерах Казахстана, инфляция продолжает находиться на повышенных уровнях.

Внутренняя конъюнктура, несмотря на наличие дезинфляционных процессов в последние месяцы, характеризуется наличием значительных проинфляционных рисков как на стороне спроса, так и со стороны предложения.

Инфляция в крупнейших экономиках мира и странах – основных торговых партнерах все еще остается на высоких значениях, подчеркнули в НБ РК.

В США впервые с 1982 года инфляция повысилась до 7,0%. Потребительская инфляция в ЕС в декабре 2021 года выросла до 5,3%, в Германии – впервые с 1992 года до 5,7%. В Китае рост цен достиг 15-месячного максимума в ноябре 2021 года (2,3%), затем снизился до 1,5% в декабре 2021 года. В России инфляция в декабре 2021 года осталась на прежнем высоком уровне – 8,4%.

Также, по информации Национального банка, на мировом рынке продовольствия отмечается небольшое замедление роста цен.

Индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2021 года снизился на 0,9% в сравнении предыдущим месяцем (рост в ноябре – 1,3%) в результате снижения цен на все подгруппы продовольственных товаров, за исключением молочной продукции. При этом, в годовом выражении рост индекса составил 23,1% (годовой рост в ноябре – 27,8%), подчеркнули специалисты.

Согласно оценкам Национального Банка, в 1 полугодии 2022 года на фоне неопределенности на продовольственных рынках и слабого урожая пшеницы в северном полушарии ожидается рост цен на отдельных сегментах рынка мирового продовольствия, в дальнейшем, по мере стабилизации ситуации с COVID-19 и началом нового сельскохозяйственного сезона, темпы роста будут постепенно замедляться.

В Нацбанке отметили, что в Казахстане в декабре 2021 года годовая инфляция снизилась до 8,4%. В условиях реализации мер антиинфляционного реагирования месячные темпы роста цен в ноябре-декабре 2021 года были ниже среднеисторических.

Продовольственная инфляция в декабре 2021 года существенно снизилась и составила 9,9% в годовом выражении.

Как отметили в НБ, это связано с реализацией мер антиинфляционного реагирования и выходом из расчета годовой инфляции высоких месячных значений на отдельные продовольственные товары. Годовая дезинфляция наблюдается на молочные продукты, яйца, масла, сахар и овощи. Несмотря на это, годовые темпы роста стоимости плодоовощной продукции все еще остаются на высоких уровнях.

По итогам 2021 года рост цен на свеклу составил 73%, капусту – 37,5%, морковь – 29,5%, картофель – 20,2% в годовом выражении. Отмечается ускорение годовой инфляции на мясо, хлебобулочные изделия и крупы, а также безалкогольные напитки.

Существенное замедление продовольственной инфляции сопровождается ускорением непродовольственной компоненты до 8,5% по итогам декабря 2021 года.

Текущее высокое значение годовой непродовольственной инфляции наблюдается впервые с мая 2018 года. Основной вклад вносит рост цен на ГСМ (23,2%), автомобили (14,7%) и твердое топливо (9,5%) в том числе уголь (9,8%). Годовой рост цен на бензин ускорился до 19,6%, дизельное топливо – на 46,5%.

Годовая инфляция платных услуг в декабре 2021 года замедлилась до 6,5% (октябрь 2021 г. – 6,9%, декабрь 2020 г. – 4,2%) на фоне более умеренного роста цен на регулируемые коммунальные услуги, услуги парикмахерских, ресторанов и гостиниц.

Рост тарифов на регулируемые коммунальные услуги несколько замедлился до 4,1% в результате снижения тарифов на центральное отопление и горячую воду. При этом, темпы роста все еще превышают уровень декабря 2020 года. Продолжается активный рост стоимости аренды жилья (19,8% в декабре 2021 года).

Также, ввиду повышенного спроса, в декабре 2021 года произошел резкий рост цен на отдельные виды услуг транспорта.

В Нацбанке подчеркнули, что траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов. Различные оценки базовой инфляции после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь демонстрируют ускорение в декабре 2021 года, сформировавшись выше целевого коридора. Это связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги.

Инфляционные ожидания, несмотря на некоторое снижение, сохраняются на повышенном уровне. В декабре 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 10,3%. Большая часть респондентов (66%) по-прежнему ожидает сохранения либо ускорения текущего роста цен в следующие 12 месяцев. Среди них доля ожидающих дальнейшего роста цен несколько снизилась с максимального исторического уровня в 35% в ноябре до 31% в декабре 2021 года.

Потребительский спрос продолжил сохранять положительную тенденцию, о чем свидетельствуют динамика розничного товарооборота и потребительского импорта. Розничный товарооборот с января по ноябрь 2021 года сохранял положительную динамику, составив 6,5% по итогам 11 месяцев 2021 года. В 2021 году существенный положительный вклад в розничный товарооборот вносили непродовольственные товары, дополнительно с середины года было отмечено восстановление товарооборота продуктов питания.

Реализация отложенного спроса и динамичный рост товарооборота сопровождался двузначными темпами роста потребительского импорта, рост которого по итогам 11 месяцев 2021 года составил 21,8%.

Потребление домашних хозяйств в 2021 году поддерживалось реализацией отложенного спроса и повышением реальных доходов населения. По итогам января-ноября 2021 года рост реальных доходов составил 3,1%. Некоторую корректировку в дальнейшую динамику спроса внесли режим чрезвычайного положения в стране, а также наблюдающийся рост случаев заражения штаммом «Омикрон».

Существенное увеличение денежного предложения в результате реализации государственных программ поддержки экономики приводит к проинфляционному давлению в экономике и оказывает негативное влияние на стабильность валютного рынка.

Реализация данных программ ускорила восстановление экономики к допандемическому уровню, но в то же время привела к расширению денежной базы с начала 2020 года в 1,6 раза до 11,0 трлн тенге, денежная масса за тот же период увеличилась на 41,2% до 30,1 трлн тенге.

Для снижения влияния данного фактора на инфляцию Национальный банк уже начал выход из государственных программ поддержки экономики, завершив финансирование 5 из них в 2021 году (Программа льготного кредитования предпринимателей, Дорожная карта занятости, Нұрлы Жер, Программа льготного автокредитования и ипотечная программа "Баспана хит"). В 2022 году планируется завершение финансирования программы "Экономика простых вещей" и ипотечной программы "7-20-25".

Текущая ситуация на мировом рынке нефти вопреки распространению вируса оценивается как умеренно позитивная. В декабре 2021 года цена на нефть марки Brent выросла на 10,2% до 77,8 долларов США за баррель на фоне позитивных ожиданий по спросу на рынке углеводородов, снижения мировых запасов нефти и сдержанного наращивания производства странами ОПЕК+. В результате средняя цена нефти за 2021 год составила 70,9 долларов США за баррель.

4 января 2022 года ОПЕК+ принял решение продолжить увеличение добычи на плановые 400 тысяч баррелей в сутки в феврале 2022 года.

При сохранении текущих темпов наращивания принятые в 2020 году ограничения могут быть полностью сняты уже к концу сентября 2022 года. ОПЕК+ ожидает, что распространение штамма "омикрон" окажет меньшее влияние на мировой спрос, чем предполагалось ранее.

На фоне более сильного спроса и перебоев с поставками в результате атаки повстанцев из Йемена по нефтяной инфраструктуре ОАЭ в январе т.г цена на нефть марки Brent превышала отметку 89 долларов США за баррель. Однако, в последние дни цена на нефть скорректировалась до 87 долларов США за баррель после незначительного роста запасов нефти в США.

По обновленным оценкам EIA, цена на нефть на 2022 год повышена с 70,1 до 75 долларов США за баррель. Ожидается, что среднемесячная цена на нефть в течение года будет постепенно снижаться с 78-79 до 70 долларов США за баррель к концу года.

Несмотря на высокие темпы заражения штаммом "омикрон" и рекордный суточный рост новых случаев в мире (3,77 млн человек за сутки по данным ВОЗ на 20 января т.г.), новый штамм характеризуется более низким уровнем госпитализации и смертности, что снизило опасения на рынке и привело к восстановлению цен на энергоносители.

На фоне роста инфляционных процессов развитые экономики продолжают ужесточать свою политику. В 2021 году 78% всех решений центральных банков мира были направлены на ужесточение денежно-кредитных условий.

Для стабилизации роста потребительских цен глава ФРС на слушаниях в Сенате США заявил о том, что они собираются прекратить скупку активов в марте 2022 года. На этом фоне участники рынка ожидают 3-4 повышения ставки в течение 2022 года начиная с марта ЕЦБ ввиду повышенной инфляции вскоре также прекратит покупку некоторых активов.

Как следствие, ожидания по ужесточению глобальных монетарных условий уже приводят к оттоку нерезидентов из государственных ценных бумаг РК с пика 863 млрд тенге в октябре 2021 года до 596 млрд тенге в декабре 2021 года. При этом, данные за первые 2 недели свидетельствуют о том, что доля нерезидентов в нотах НБРК снизилась с 10,5% на 6 января до 7,4% на 14 января.

По оценкам Всемирного Банка, глобальная инфляция потребительских цен достигнет своего пика в первой половине 2022 года, а затем постепенно снизится в течение 2023 года. Снижению инфляции в мире будет способствовать замедление глобального роста и расширение поставок сырьевых товаров.

С учетом развития ситуации в мировой экономике и текущих внутренних факторов в Казахстане согласно обновленному прогнозу НБ ожидает дальнейшее замедление инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года.

При этом, в связи с трагическими событиями в Казахстане в начале января и относительно низкой базой 1 половины 2021 года возможен рост инфляционных процессов, основное давление которого придется на 1 квартал.

Во 2 полугодии после истечения срока действия (180 дней) мер временного регулирования цен на СЗПТ, ГСМ и коммунальные услуги могут возрасти риски ускорения инфляции.

На основании текущего баланса рисков, неустойчивости замедления инфляции в конце 2021 года, в том числе из-за ускорения непродовольственной компоненты, а также повышенных инфляционных ожиданий Национальный банк продолжает ужесточение денежно-кредитной политики.

Вкупе с эффективной реализацией разрабатываемого правительством комплекса мер по контролю инфляции дезинфляционная денежно-кредитная политика НБ позволят снизить инфляцию в соответствии с установленной на 2022 год целью – 4-6%.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952691-natsbank-povysil-bazovuyu-stavku/