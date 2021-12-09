Сумма на депозитах казахстанцев достигла 25 трлн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Многие казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения на банковских депозитах, суммы на которых постоянно увеличиваются. Как распределилась структура вкладов и каким банкам больше всего доверяют люди, читайте в материале NUR.KZ

По данным мониторингового агентства Ranking.kz к октябрю 2021 года объем вкладов в казахстанских банках достиг 25,1 трлн тенге.

По сравнению с началом сентября, денег на депозитах стало больше на 2,3%, а рост с начала года составил 16,3%.

Некоторые казахстанцы все чаще предпочитают хранить свои сбережения на депозитах, чтобы получить доходность до 14% в год.

Jusan Bank, поглотив известный "АТФБанк" и став довольно крупным игроком банковского рынка, вмещает уже более 6% всего объема вкладов, общая сумма которых составляет 1,6 трлн тенге. Объем депозитов в этом банке вырос за месяц на 46,8%, а с начала года - на 68,1%.

Во втором по росту объема вкладов американском дочернем банке "Ситибанк Казахстан" за месяц общая сумма депозитов выросла на 11,1%, а в Bank RBK - на 6,3%.

В Kaspi Bank сумма вкладов за месяц увеличилась на 3,8%, а в замыкающем топовую пятерку "Сбербанке" - на 3,2%.

Инфографика: Ranking.kz

Структура вкладов

В казахстанских банках есть разделение депозитов - для юридических лиц и для физических лиц. Первый вид вкладов открывают различные компании, а второй – казахстанцы и иностранные жители страны в частном порядке.

В Jusan Bank вклады юридических (55%) и физических лиц (45%) практически равновесны, но все же банк отдает преимущества в плане продуктов и степени цифровизации юридическим лицам. Портфель корпоративных вкладов здесь достиг уже 862 млрд тенге.

В тройку лидеров по приросту корпоративных вкладов за месяц также вошел "Ситибанк Казахстан" (+11,3%), который практически не работает с физлицами.

В "Альфа-Банк" за сентябрь вклады юридических лиц выросли на 9,3%.

Совокупный портфель вкладов юрлиц банков второго уровня РК к октябрю составил уже 12,5 трлн тенге, что на 4% больше, чем месяцем ранее, и на 18,1% больше, чем в начале года.

Инфографика: Ranking.kz

Совокупное количество вкладов физических лиц по банкам второго уровня на конец сентября составляет также 12,5 трлн тенге. Рост розничных вкладов за месяц составил 0,7%, а с начала года - 14,6%.

Лидирующую позицию по росту вкладов населения опять же занимает Jusan Bank (62,3%), за ним следует "Сбербанк", которому граждане также охотно доверяют свои деньги (+1,7%), на третьем месте рейтинга по росту объема депозитов граждан находится Bank RBK (+1,7%).

"Отбасы банк" (+1,5%) и Kaspi Bank (+1,3%) занимают в топовой десятке по вкладам физических лиц четвертое и пятое места соответственно.

Выбирая депозит, важно знать некоторые нюансы. Депозиты бывают нескольких видов, окончательный выбор наиболее выгодного вклада будет зависеть от ваших предпочтений и целей хранения денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1946077-summa-na-depozitah-kazahstantsev-dostigla-25-trln-tenge/