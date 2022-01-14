Прогнозы по курсу доллара и уровню инфляции в Казахстане озвучили эксперты

Инфографика: Pixabay

По результатам опроса среди специалистов казахстанского финансового рынка было выявлено, что ожидания экспертов страны по основным экономическим показателям улучшились. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана провел опрос среди профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений, результаты которого будут представлены ниже.

Вопросы в проводимом исследовании касались стоимости нефти, доллара США относительно тенге и российского рубля, инфляции, базовой ставки и внутреннего валового продукта.

Продолжится ли рост инфляции и доллара

Оказалось, что ожидания экспертов по инфляции и курсу тенге улучшились.

В связи с ценовой динамикой нефти и на фоне поручений главы государства к февралю ожидается, что доллар США будет стоить 435,9 тенге. Месяцем ранее был озвучен менее оптимистичный прогноз - 438,1 тенге за доллар.

Вместе с тем, если цена на нефть марки Brent снизится на 10% относительно текущих значений, то в ближайшие 12 месяцев эксперты ожидают рост курса доллара в тенге на +3,3% и к российскому рублю - на +2,4%.

Средняя оценка инфляции, ожидаемой экспертами через год, немного снизилась - с 7,5% до 7,4%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как изменится базовая ставка

Экспертные мнения по базовой ставке в Казахстане разделились.

Большая часть экспертов (60%) уверена, что на заседании Нацбанка в конце января текущего года базовая ставка останется неизменной (9,75%). Остальные же 40% специалистов полагают, что базовая ставка может быть увеличена до 10%.

Но мнение экспертов сошлось на том, что через год ставка останется на текущем уровне (9,75%).

Ее уровень во многом зависит от антиинфляционных мер в стране и от общего состояния экономики.

Будет ли рост экономики в стране

Относительно роста экономики эксперты дают обнадеживающие прогнозы. Вместо ранее ожидаемого роста на 3,5%, специалисты называют уровень роста внутреннего валового продукта (ВВП) страны на 3,6%.

При этом отметим, что за одиннадцать месяцев 2021 года рост ВВП составлял 3,8%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, что более развернутый прогноз для мировой и казахстанской экономики эксперты делали в конце прошлого года, упоминая, что экономики стран восстанавливаются, но в очень замедленном темпе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951122-prognozy-po-kursu-dollara-i-urovnyu-inflyatsii-v-kazahstane-ozvuchili-eksperty/